U Slatini započelo sinodsko savjetovanje dijecezanskih i redovničkih svećenika Slavonsko-podravskog arhiđakonata

Na ovogodišnjem Biskupijskom danu u Požegi, održanom 25. rujna, najavljeno je da će se na jesenskim arhiđakonatskim susretima svećenika i đakona, dijecezanskih i redovničkih održati program njihova sinodskog savjetovanja. Prezbitersko vijeće Požeške biskupije je na svom zasjedanju, 25. listopada ove godine, donijelo odluku da se prvi susreti održe u Slatini, crkvi sv. Josipa za Slavonsko-podravski arhiđakonat.

Tako je jučer, 8. studenog u Slatini održan redoviti jesenski susret trajne formacije kojim je započelo sinodsko savjetovanje dijecezanskih i redovničkih svećenika Slavonsko-podravskog arhiđakonata.

Program je započeo molitvenim sinodskim slavljem u crkvi sv. Josipa koje je predvodio požeški biskup msgr. Antun Škvorčević, uz arhiđakona msgr. Vladimira Škrinjarića, te župnika i dekana Slatinskoga dekanata preč. Dragana Hrgića i drugih svećenika.

– Poznato je da je papa Franjo poželio da biskupska sinoda u Rimu bude biskupska upravo na taj način da se čuje i vjernike pa je pokrenuo savjetovanje i s vjernicima, i to u pojedinim biskupijama diljem svega svijeta, a onda i na drugim razinama. Važno je da se čuje ne ono što svijet hoće i što svijet misli, nego da mi čujemo što zapravo Duh sveti govori, na što on potiče i pokreće možda i najjednostavnije ljude u kojima se on čuje, jer mu daju ljudi prostora da odjekuje u njima. Smatram da je to jedna od vrlo važnih zadaća koje je i nama potrebno ostvarivati, ne radi toga što je papa Franjo to poželio, nego zato što mi ne možemo drukčije biti Crkva, nego osluškujući što Duh sveti govori, na što on potiče, na što on pokreće, i u tom smislu na taj način djelovati i ostvarivati ono poslanje koje nam je Isus Krist dao, a primili smo ga u krštenju. Sinodalnost, dakle zajednički hod, zajedničko osluškivanje, zajedničko djelovanje, to je na svoj način bit Crkve, ona je zajedništvo, Crkva nije nikad pojedinac, nego je uvijek jedan „mi“, u kojem je prvo prisutan Isus Krist, Duh sveti, a onda mi, i u tom dinamizmu negdje pokušavati snalaziti se, pokušavati osluškivati se međusobno i pokušavati djelovati, to je naša zadaća – rekao je biskup Antun Škvorčević, te dodao:

– U Požeškoj biskupiji smatrali smo da je važno to sinodsko savjetovanje ostvarivati ponajprije sa svećenicima, a onda će oni znati i moći lakše organizirati sinodsko savjetovanje s drugim vjernicima. I, po meni, to pomaže svećenicima da se oni sjete kako nisu sami u svom poslanju nego su dionici poslanja koje imaju svi vjernici. To dakako donosi i neko olakšanje u njihovoj odgovornosti, ali s druge strane ih i potiče da u odnosu prema vjernicima zaista poštuju vjernike i osluškuju što se zbiva u njima i njihovoj vjeri, u njihovoj želji, u njihovim nastojanjima. To je ta uzajamnost koju sinodski proces, sinodsko savjetovanje, potiče i promiče i nadam se da će u tom smislu zaista biti korisno, jer mi imamo neka tijela sinodska i na razini župa, i na razini Biskupije, koja djeluju, ali ne u onoj snazi u kojoj bi mogla. To su župna ekonomska i pastoralna vijeća, pojedine organizacije, pojedine zadaće koje izvršavaju pojedini vjernici, to su prisutni elementi sinodskog života crkve, samo im treba dati veće značenje, osnažiti ih, da budemo ono što jest Crkva – zaključio je biskup Škvorčević.

Program u sklopu Susreta trajne formacije svećenika Slavonsko-podravskog arhiđakonata nastavljen je u slatinskom Hrvatskom domu gdje je biskupijski povjerenik za sinodsko savjetovanje msgr. Želimir Žuljević svećenicima dao upute o sinodskom savjetovanju i predstavio radne listove koje su svećenici potom ispunili. Savjetovanje je nastavljeno razmatranjem Ekumenskog vademecuma i enciklike Amoris laetitia i pastoralom vjernika u neregularnom braku.

Jesenski susreti trajne svećeničke formacije-sinodsko savjetovanje nastavljeni se danas, 9. studenog u Pleternici za Katedralni arhiđakonat, zatim u srijedu, 10. studenog za Posavski arhiđakonat, te u utorak, 16. studenog u Novskoj za Zapadno-slavonski arhiđakonat.

(www.icv.hr, adf, Foto: D. Fišli, Požeška biskupija)