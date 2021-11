Učenici posadili tri sadnice javora: Osnovna škola Voćin i ove godine se uključila u kampanju “Zasadi stablo, ne budi panj”

- PROMO -

“Zasadi stablo, ne budi panj” prva je i vodeća udruga za organiziranje kampanji sadnje stabala u Republici Hrvatskoj. I ove godine se toj kampanji pridružila Osnovna škola Voćin. U suradnji sa UŠP Slatina ove godine posadili su 3 sadnice javora. UŠP Slatina je donirala gorski javor koji naraste do 40 metara, kultivar gorskog javora koji naraste do 8 metara te japanski javor koji naraste do 1,5 metar.

Sadnice javora su uz pomoć domara i učiteljice biologije Martine Vukičević zasadili učenici 7.a razreda. Osim toga, u goste im je došla i Bojana Filić, djelatnica Hrvatskih šuma koja je u kratkom predavanju objasnila najbitnije karakteristike javora i kako sadnice treba njegovati.

(www.icv.hr, OŠ Voćin)