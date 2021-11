Upozorenje vatrogasaca: Nova sezona grijanja nosi sa sobom i opasnost od požara na dimovodnim kanalima i neispravnim grijaćim tijelima

- PROMO -

S nižim temperaturama počela je i sezona grijanja. U cilju mjera zaštite od požara vatrogasci upozoravaju da je potrebno obaviti preventivne mjere, s naglaskom na redovito čišćenje dimovodnih kanala i drugih preventivnih aktivnosti u svrhu izbjegavanja nastanka požara, ali i trovanja. Budući da su požari i slične nezgode uzrokovane nepravilnim održavanjem instalacija i dimovodnih kanala svake godine učestale, razgovarali smo s Antom Tutićem, zapovjednikom Javne vatrogasne postrojbe Virovitica.

– Kako su temperature zraka sve niže, a loženje u kućanstvima sve jače tako i svake godine požari na dimovodnim kanalima i dimnjacima postaju sve češći. No sa zadovoljstvom mogu ustvrditi da u ovoj sezoni grijanja još nismo imali ni jedan prijavljeni slučaj požara na dimovodnim kanalima ili grijaćim tijelima, što pokazuje da je porasla svijest naših građana o važnosti redovnog održavanja dimovodnih kanala, odnosno dimnjaka. Naravno, bilo bi iluzorno očekivati da požara uslijed grijanja neće biti, stoga bih upozorio naše građane, posebno vlasnike kuća starije gradnje gdje su tavanske grede u neposrednoj blizini neispravnih dimovodnih kanala, da pripaze, jer požar dimnjaka nastaje uslijed zapaljenja čađe u dimovodnom kanalu. Ako je dimnjak ispravan i kvalitetno napravljen, požar u dimovodnom kanalu sam po sebi ne predstavlja opasnost jer će čađa izgorjeti bez posljedica. No ako se radi o starim i neispravnim dimnjacima, posljedice od požara mogu biti katastrofalne, čemu smo mogli svjedočiti svih ovih godina. Napomenut ću i da opasnost kod požara dimnjaka prijeti od iskrenja iz grla dimnjaka pa je stoga važno sav zapaljivi materijal, ako ga ima, udaljiti iz blizine dimnjaka. Također dolazi do prijenosa topline kroz zidove kojima je obzidan dimovodni kanal. Ako su na takve zidove naslonjeni zapaljivi materijali (drvo, papir i sl.), može doći do zapaljenja i širenja požara na prostor – upozorio je Anto Tutić napomenuvši pritom da vrlo visoka temperatura koja se razvija kod zapaljenja čađe u dimovodnom kanalu, i do 1000 stupnjeva, može dovesti do pucanja zida kojim je obzidan dimovodni kanal i samog dimovodnog kanala.

– Da bi dimnjak ispravno obavio svoju funkciju i ne bi predstavljao sigurnosnu prijetnju za svoje korisnike, potrebno je postupati u skladu sa zakonskim propisima i tehničkim normama, u što spada i redovito čišćenje dimnjaka od strane ovlaštene pravne ili fizičke osobe koja obavlja dimnjačarske poslove na temelju ugovora o koncesiji. Također bih našim sugrađanima savjetovao da ne odlažu pepeo u kontejnere ili kante jer i to zna biti čest uzrok požara, od onih manjih do onih katastrofalnih razmjera – upozorio je građane zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Virovitica Anto Tutić.

