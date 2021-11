Virovitičke košarkašice Z-13 u derbiju pobijedile Vindi iz Varaždina i napravile veliki korak prema prvoj tituli prvaka Regije Sjever u ovoj kategoriji

- PROMO -

Virovitičke košarkašice Z-13 pobijedile su u velikom derbiju Vindi iz Varaždina i nakon odigranih šest kola zasjele na prvo mjesto prvoligaške ljestvice Regije Sjever koja okuplja najbolje košarkaške klubove iz pet županija sjeverozapadne Hrvatske. Gošće iz Varaždina na utakmicu su došle ohrabrene velikim prošlogodišnjim uspjehom kada su na Otvorenom prvenstvu Zagreba osvojile prvo mjesto ispred djevojaka ponajboljih hrvatskih klubova Trešnjevke i Medveščaka.

U dosadašnjih pet odigranih kola obje ekipe upisale su isto toliko pobjeda te je ovo ujedno bila prva od dvije međusobne utakmice koje će odlučiti ovogodišnjeg prvaka Regije Sjever, ali i putnika na poluzavršnicu Prvenstva Hrvatske.

Virovitičanke su odlično otvorile utakmicu i povele s 10:0 te prvu četvrtinu završile s velikih 12:3. Predvođene raspoloženom Nikom Gverić do poluvremena su povele s velikih 28:15. Uz Niku odlično je igrala i Alisa Lovreković te uz postignute koševe uhvatila pet važnih lopti kao i Margareta Cenger i Tena Tolušić koje su do poluvremena imali svaka po 6 osvojenih lopti dok je Maja Lena Bucifal vodila žestoku borbu pod obručima s nešto višim gošćama. Virovitičanke su imale ogromnu priliku ‘zaključati’ utakmicu i doći do nedostižne prednosti u prvih minutu-dvije nastavka no šut je jednostavno stao. Nakon nekoliko promašenih zicera nervoza se uvukla u redove domaćih, a kvalitetne gošće s tri vezana koša unijele su dodatni nemir u redove Virovitičanki.

Seriju gošći prekinula je Lana Bajivić no kada je zbog ozljede, koja nije bila okarakterizirana prekršajem, igru napustila i Margareta Cenger ohrabrene gošće stigle su do minimalnog zaostatka pa je u posljednjoj dionici uslijedila velika drama. Margareta je nakon nekoliko minuta odmora ipak stisnula zube i odigrala zadnju četvrtinu do kraja, četvrtinu koju je tricom otvorila Nika Gverić i nakon sjajne reakcije Alise Lovreković semafor je ipak pokazao blagu prednost domaćih. Dva teško izborena skoka Maje Lene Bucifal i osvojena lopta Monike Sabolić Požežanac otvorile su put za tri uspješna prodora Margareti Cenger što je zaključilo vrijednu pobjedu Virovitičanki 42:38.

U konačnici Nika Gverić postigla je 17 koševa, Margareta Cenger dodala je 13 koševa, Alisa Lovreković 8, a u strijelce su se upisale i Maja Lena Bucifal i Lana Bajivić.

Trener Robert Fritz bio je prezadovoljan pobjedom nad odličnim protivnikom no nije se mogao oteti dojmu da je ovo bila prilika za pobjedu sa više koševa razlike.

Odlično smo otvorili utakmicu i isto tako odigrali cijelo prvo poluvrijeme no previše pogrešaka napravili smo u trećoj četvrtini. U obrani nam je počelo curiti, a u napadu smo promašili desetak čistih zicera. Najgore je bilo to što smo napravili desetak tehničkih pogrešaka te nije ni čudo što se ušlo u neizvjesnu završnicu. Na kraju smo ipak upisali veliku pobjedu i moram od srca čestitati djevojkama na ogromnom zalaganju uz nadu da će u Varaždinu biti više koncentracije i po prvi put u ovoj kategoriji osvojiti Prvenstvo Regije Sjever – rekao je vidno iscrpljen trener Virovitičanki Robert Fritz.

ŽKK Virovitica – ŽKK Vindi 42:28

ŽKK Virovitica: Ena Salajić, Lorena Kanižaj , Lucija Petras, Monika Sabolić Požežanac, Maja Lena Bucifal 2, Lana Bajivić 2, Alisa Lovreković 8, Margareta Cenger 13, Nika Gverić 17, Tena Tolušić, Nikolina Hetzel, Naya Čevelak, Dorotea Blažičević.

U drugoj utakmici dana u kategoriji do 15 godina starosti snage su odmjerile ŽKK Virovitica 2 i ŽKK Vindi. U utakmici u kojoj se očekivala velika dominacija gošći, igračice ŽKK Virovitice osobito u prvom dijelu pružile su dostojan otpor Varaždinkama. Prvi strijelac utakmice bila je Monika Sabolić Požežanac s 11 koševa. Lana Bajivić postigla je 4 koša, a u strijelce su se upisali i Dorotea Blažičević, Ena Salajić i Lorena Kanižaj. Najviše veseli činjenica da je vidljiv napredak kod svih igračica osobito na kontroli lopte te ispunjavanju obrambenih zadataka što je najbolje vidljivo u igri sa starijim protivnicama. Treba uzeti u obzir i činjenicu da je dio djevojaka iz raznih razloga tijekom posljednjih nekoliko mjeseci izostajao sa treninga što svakako napornim radom treba nadoknaditi.

Ekipa ŽKK Virovitica 2 uvjerljivo je najmlađa ekipa u ovom natjecanju te je i osnovana sa ciljem da mlađe igračice i igračice koje su počele kasnije trenirati skupe dragocjeno iskustvo koje će im pomoći u narednim utakmicama.

ŽKK Virovitica – ŽKK Vindi 21:71

ŽKK Virovitica 2 : Lana Bajivić 4, Monika Požežanac Sabolić 11, Ema Kovačević, Lana Ivoš, Elena Lebinac, Dorotea Blažičević 2, Lorena Kanižaj 2, Naya Čevelak, Nikolina Hetzel, Lucija Petras i Ena Salajić 2.

