Virovitičke košarkašice Z-17 ‘zaledile’ Radnik iz Križevaca na -31 i sada putuju po senzaciju u Virje

Nakon teško izborene pobjede u Križevcima od sedam koševa razlike, košarkašice ŽKK Virovitice do 17 godina starosti dočekale su Radnik u nadi da će upisati novu pobjedu koja bi im gotovo osigurala treće mjesto u ovoj kategoriji. Upravo treće mjesto početkom sezone domaća uprava označila je kao planirani cilj, a za to je bila nužna pobjeda protiv izravnog konkurenta za ovo mjesto – Radnik iz Križevaca.

Početak utakmice u cijelosti je pripao Virovitičankama koje su nakon četiri minute povele s 13:0. Gošće su se tada sabrale i malom serijom se približile na 17:10, što je ponukalo stratega domaćih Roberta Fritza na minutu odmora. Nakon minute odmora domaće su zaigrale znatno agresivnije i do poluvremena povele s 29:10. Priliku su tada dobile i nešto mlađe igračice, no razlika se do poluvremena nije smanjivala već se na odmor otišlo s 59:27, odnosno čak 22 koša razlike za raspoložene Virovitičanke.

Drugi dio opet je započela prva petorka i razlika je do kraja četvrtine narasla do +37, da bi u posljednjoj četvrtini gošće iskoristile pomalo opuštenost domaćih za konačnih 92:61.

Do visoke pobjede Virovitičanke su predvodile Nika Kozlinger s 29 postignutih koševa, 7 osvojenih lopti, 4 asistencije i 3 skoka te Lucija Cindrić s double-double učinkom, odnosno 12 koševa, 13 skokova i po tri osvojene lopte i asitencije. Odlična je bila i seka Lea Kozlinger koja je uz 14 koševa dodala 5 osvojenih lopti i 3 asistencije. Utakmicu s 12 postignutih koševa završile su Mia Deskar uz 3 asistencije i isto toliko osvojenih lopti te Martina Sabo uz 3 osvojene lopte i skok. Skakački je bila raspoložena seka Lana Cindrić te uz 4 koša upisala čak 15 skokova, 4 asistencije i 3 atraktivne blokade. Uz Lanu Cindrić, po 4 koša postigle su Iva Kurjančić uz 3 asitencije i osvojene lopte te Ema Marjanović uz 3 skoka i osvojenu loptu.

Svakako treba zabilježiti da je svoj prvi koš u službenoj utakmici postigla Antonija Benko dok je sestra Terezija osvojila jednu loptu. Nika Pavelić dodala je 3 skoka i osvojenu loptu, Arijana Babić asitenciju i osvojenu loptu te Lana Ojurović osvojenu loptu.

Nakon Radnika iz Križevaca, djevojke trenera Roberta Fritza u subotu, 4. prosinca putuju u Virje na ‘megdan’ domaćem Podravcu koji u ovoj kategoriji sigurno spada u sam vrh hrvatske košarke.

-Utakmica protiv Radnika pružila nam je mogućnost da pružimo priliku svim igračicama da pokažu u kakvoj su trenutnoj formi. Bilo je odličnih trenutaka, ali i dijelova kada smo pokazali neodgovornost i nedovoljnu agresivnost. Slijedi nam velika utakmica protiv Podravca iz Virja u kojoj nemamo što izgubiti, ali maksimalnom agresivnošću i ispunjavanjem svih obrambenih zadataka imamo se pravo nadati velikom iznenađenju što bi sigurno bila naša pobjeda u Virju – rekao je nakon utakmice trener ŽKK Virovitice Robert Fritz uz čestitku svojim djevojkama koje su ovom pobjedom gotovo osigurale na početku sezone planirano treće mjesto.

ŽKK Virovitica – ŽKK Radnik Križevci 92:61

ŽKK VIROVITICA: Nika Kozlinger 29, Mia Deskar 12, Lucija Cindrić 12, Lana Cindrić 4, Iva Kurjančić 4, Lea Kozlinger 14, Martina Sabo 12, Ema Marjanović 4, Lana Ojurović, Antonija Benko 1, Terezija Benko, Arijana Babić i Nika Pavelić. Trener: Robert Fritz.

(www.icv.hr, ŽKK Virovitica)