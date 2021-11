VIROVITIČKI LIST Novi dvobroj potražite na kioscima

Poštovani čitatelji, u novom dvobroju Virovitičkog lista donosimo vam redovan pregled informacija i događaja s područja naše županije, kao i mnoštvo zanimljivosti i ljudskih priča.

U novom dvobroju pročitajte:

• Virovitica već dvije godine zaredom prvak EU fondova – Ivica Kirin: Ulaganje u ceste, zgrade i infrastrukturu je važno, no ulagati u ljude i bolji životni standard je još važnije

• Tvrtka Flora VTC prva u Hrvatskoj nabavila mobilno postrojenje za obradu građevnog i glomaznog otpada

• „Simply the best“ za područje Virovitičko-podravske županije, prestižne nagrade Dvorcu Janković, Tomo Boutique Wineryji i Dravskoj iži Križnica

• Prezentirana projektna ideja sušionice povrća koja će se graditi u Virovitici

• Čačinci dobili novi dječji vrtić – U „domu kao iz bajke“ mjesto pronašlo 54 mališana, a jedna odgojiteljica dolazi iz Malog Lošinja

• Atletika tema velikog zajedničkog sastanka u županiji – Predstavljeni gradski i županijski projekti za još bolji razvoj „kraljice sporta“ na našem području

• AKTUALNO: Napreduju radovi na izgradnji spojne ceste Gajeva – Vinkovačka u Virovitici

• AKTUALNO: U Kravljaku obilježena 30. godišnjica pogibije pripadnika 127. brigade Hrvatske vojske iz Virovitice

• CRNA KRONIKA: Tragedija u lovu, lovca ustrijelili u glavu, preminuo u virovitičkoj bolnici

• OPĆINA PITOMAČA: Predstavljena zbirka Zorana Vakule s više od 550 pjesama, „Rimovane meteoprognoze u doba koronaviroze“ uskoro i u knjižarama

• OPĆINA VOĆIN: Prva žena u predsjedništvu Hrvatske vatrogasne zajednice, upoznajte svestranu Mateu Doner

• OPĆINA SUHOPOLJE: Nova turistička i istraživačka atrakcija bit će multimedijalna promatračnica flore i faune u Levinovcu

• OPĆINA CRNAC: Vrijedna nagrada općini Crnac za izdvajanje za kvalitetu života

• OPĆINA MIKLEUŠ: Darko Hranj – dobri duh Mikleuša, domar u općini i dobročinitelj pomaže svima u selu i okolici

• PANORAMA: Važnu ulogu rane intervencija provode u virovitičkom COOR-u, logopetkinja Sanja i edukacijska rehabilitatorica Kristina s djecom i roditeljima rade i po dva puta tjedno

• KULTURA: Predstavljena fotomonografija „127. virovitička brigada u Domovinskom ratu“

• KULTURA: Književnom tribinom „Zagasite sretnosti“ odana počast virovitičkom pjesniku Mirku Kovačeviću

• PROJEKTI: U sklopu projekta „Music moves us – culture connects us“ održano studijsko putovanje, na Višnjici uživali u izradi udaraljki, sviranju, druženju i jahanju

• SPORT: 3. HNL Sjever – Virovitica poražena u Čakovcu, Papuk do vrijedna tri boda protiv Koprivnice

• SPORT: Karate klub Virovitica postigao odlične rezultate na prvenstvima Hrvatske – Matija Relić prvak, Laura i Lovro Erak dva puta na pobjedničkom postolju

Virovitički list možete kupiti na kioscima po cijeni od 3,5 kune.

(www.icv.hr)