2. ML SJEVER Virka završila susret sa svega šest igrača: Ivančica slavila na svom terenu s osam poena prednosti

Nakon dvije uzastopne pobjede i dodijeljene utakmice protiv Koprivnice, te nakon prošlog kola u kojem su košarkaši Virka Virovitice pauzirali, jučer je odigrana utakmica novog, 10. kola 2. muške lige Sjever. Izabranici Dražena Lukše gostovali su u Ivancu gdje ih je dočekala momčad Ivančice, vodeći ligaški sastav.

Iskusna momčad Virka Virovitice odigrala je odličnu utakmicu sa samo osam igrača budući da je selekcija M17 u isto vrijeme igrala odlučujuću utakmicu za prvaka lige. Prvo poluvrijeme odrađeno je na visokom nivou, uspjeli su usporiti igru i nametnuti svoj ritam kojim su se, protiv ove sezone odlične ekipe Ivančice koja će ”prezimiti” na prvom mjestu, držali u egalu prvih dvadeset minuta. Na poluvrijeme se odlazi s jednim poenom prednosti na strani domaće momčadi (36:35).

Virka je utakmicu završila sa samo šest igrača i to s dvojicom juniora, Bunjevcem i Ferenčevićem, kojima su to bile skoro prve minute ove sezone. Izgubiti kod jesenskog prvaka osam razlike možda izgleda dobro, ali uz objektivno suđenje Virka je mogla doći i do pobjede. Završilo je 76:68 u korist domaće momčadi.

U tvrdoj utakmici suci se nisu najbolje snašli te suimali po tri prekršaja već do poluvremena, a u drugom poluvremenu suci doslovno guraju domaćina prema pobjedi dosuđujući tri tehničke igračima).