Detalji modela teškog milijardu kuna: Mjesečna primanja rastu za više od 200.000 umirovljenika

Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović i saborski zastupnik Hrvatske stranke umirovljenika Silvano Hrelja krajem siječnja iduće godine, kako je potvrđeno Jutarnjem listu, prezentirat će javnosti novi model obiteljskih mirovina koji će od 2023. donijeti veća mjesečna primanja za više od 214.000 ljudi.

Cijeli paket novog modela i povećanja obiteljskih mirovina težak je čak milijardu kuna. Hrelja je kao saborski zastupnik HSU ušao u vladajuću većinu s potpisanim sporazumom kojim mu se jamči povećanje obiteljskih mirovina i novi model za te mirovine, iako model još nije posve dogovoren.

To znači da će korisnici obiteljskih mirovina, a u 93 posto slučajeva riječ je o udovicama, imati pravo odabira: ili primati obiteljsku mirovinu koja bi se trebala podići na 77 do najviše 80 posto mirovine preminulog supružnika, ili će, ako im je to povoljnije, moći primati svoju mirovinu i do 50 posto mirovine preminulog supružnika.

Najveći dodatak od 50 posto mirovine preminulog supružnika udovica bi po ovom modelu mogla dobiti u slučaju ako je suprug imao uvjete za mirovinu, uplatio je značajna sredstva u fond, ali se nije umirovio, već je nastavio raditi, ili ako je prije smrti koristio mirovinu tek godinu, dvije ili tri.

Ako je, primjerice, umro, a koristio je mirovinu više godina, onda bi se i taj postotak dodatka koliko bi dobila udovica razmjerno godinama koliko je suprug koristio mirovinu smanjivao do 10 posto.

Uz sadašnji model obiteljske mirovine, udovici je bilo povoljnije uzeti 70 posto suprugove mirovine, odnosno 2800 kuna, a odreći se svoje mirovine od 2400 kuna, iako su oboje uplaćivali u mirovinski fond.

Uz ovaj dodatak na mirovinu, Hrelja s Vladom pregovara o povećanju obiteljskih mirovina sa 70 na 80 posto. Koliko će to povećanje na kraju iznositi, ovisi o pregovorima, ali i Vlada se u svom programu obvezala povećati obiteljske mirovine za 10 do 15 posto. Iz Ministarstva potvrđuju Jutarnjem listu da će obiteljska mirovina od siječnja 2023. biti na najmanje 77 posto, a najviše 80 posto.

Obiteljsku mirovinu u Hrvatskoj, prema podacima za listopad, prima 214.355 osoba, što je 19 posto od svih korisnika mirovina, odnosno svaka peta mirovina u Hrvatskoj upravo je obiteljska.

(jutarnji.hr)