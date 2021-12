Dr. Venus: Prevladavanje omikron soja očekujemo vjerojatno već tijekom siječnja, pozivamo građane na daljni oprez i cijepljenje

- PROMO -

Na kraju još jedne epidemiološke godine, razgovarali smo sa strukom. Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo “Sv. Rok” Virovitičko-podravske županije i predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva dr. Miroslav Venus podvukao je crtu ispod ove godine:

– Malo ću se našaliti pa reći da kada povlačimo crtu ispod ove godine, ona je definitivno isprekidana s obzirom da ništa još nije gotovo, nego smo samo u jednom prolaznom i prijelaznom razdoblju. Nastavljamo i dalje sa svim onim čime se još uvijek borimo, ali evo mogu reći kako je situacija ipak malo bolja, posebno to mogu reći za područje Virovitičko-podravske županije, za razliku od recimo Splitsko-dalmatinske gdje puno gore. No, i na ovom području je broj i postotak pozitivnih u odnosu na broj testiranih još uvijek previsok, negdje na 30 i više posto, a uvijek podsjećam kako svjetska organizacija kaže da epidemija nije pod nadzorom ako je postotak veći od 5 do 6 posto. No, ipak definitivno je situacija bolja, ali ja sam očekivao da će taj pad biti još veći, no on je stagnirao i zato pozivam na još veći oprez – započeo je dr. Venus te naglasio kako se trenutno nalazimo u vrlo osjetljivom razdoblju.

– U ovom trenutku je sve dosta razumljivo jer ljudi su socijalna bića, a ovo sve već dugo traje, a sad su i blagdani. To je sezona kada se svi opuštaju i prepuste slavlju i vrlo lako se zaboravi na oprez i tada se lako pokupi virus i zaraza. Posebno sada ove brojke koje govore o broju umrlih na razini RH nam i dalje, a i na temelju sekvenciranja, daju dominaciju delta soja virusa, a u nekim situacijama se već lagano pojavljuje i omikron soj. Očekujemo kako će upravo taj omikron, zbog svoje karakteristike jakog širenja i velike zaraznosti, prevladati i iz cirkulacije istisnuti delta soj. Kada će se to dogoditi teško je reći, ali vjerojatno tijekom siječnja jer tome može kumovati smanjen oprez i smanjeno pridržavanje svih mjera predostrožnosti tijekom blagdana, a tu posebno mislim na doček Nove godine i eventualna druženja. Ne bi bilo dobro da zbog jedne lude noći slavlja opet imamo razdoblje kad ćemo lupati o glavu – nastavlja Venus, a na pitanje možemo li u 2022. ipak očekivati kraj ove pandemije kaže.

– Kraj u onom smislu da ćemo pandemiju prerezati nožem ili škarama, to ne, ali da, postoje neke naznake s obzirom na karakteristike omikron soja koji je neprijeporno puno zarazniji, ali po dosadašnjim istraživanjima izaziva samo blaže kliničke slike. Međutim, ako i izaziva te blaže slike, problem je taj što će u tom velikom broju zaraženih, po zakonu velikih brojeva, sigurno biti i onih pacijenata kod kojih će zbog dobi, drugih bolesti ili zbog toga što nisu cijepljeni i drugo, dolaziti do hospitalizacije i teže kliničke slike. Zato sada mogu reći da svi koji su preboljeli ovu bolest ili su se cijepili, imaju kvalitetnu zaštitu od omikron soja po ovim pokazateljima kojima raspolažemo. Jedino što je sada bitno je da je sada iznimno važno primiti tu docjepnu ili booster dozu, posebno ako je prošlo 5, 6 ili više mjeseci od zadnje primljene doze jer su istraživanja pokazala da se nakon te treće doze imunost penje s nekih 25-30 posto na 70-85 posto – nastavio je i dodao.

– Uz sve priče o cijepljenju i cjepivu, samo mogu reći, zapravo pozvati sve one koji se nisu cijepili da više ne čekaju nego to učine što prije, a jednako tako i svi oni koji su primili dva cjepiva, a prošlo im je izvjesno vrijeme, da dođu i po treću, odnosno booster dozu jer tim se značajno smanjuje rizik od zaraze ako dođu u kontakt s virusom – zaključio je dr. Miroslav Venus.

