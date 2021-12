Godišnja skupština Rukometnog kluba Orahovica: Nakon odlične polusezone i jesenskog naslova, razmišlja se o ulasku u 2. HRL

- PROMO -

Rukometni klub Orahovica održao je svoju redovnu, godišnju skupštinu koju je iskoristio kako bi proslavio i naslov jesenskog prvaka 3. HRL Istok.

Skupštini su nazočili gradonačelnik Orahovice Saša Rister, predsjednik Zajednice sportskih udruga Antun Grabovac, igrači, uprava i treneri kluba. Predsjednik Samir Šahinović u sklopu izvješća o radu čestitao je i zahvalio seniorskoj ekipi na odličnoj polusezoni i naslovu jesenskog prvaka.

-Jako nas je uštopala ova nesretna pandemija, nemamo publike na utakmicama, a treba reći i to da smo cijelu proteklu sezonu bili gotovo bez novaca zbog poznatih razloga s orahovačkim gradskim proračunom. Srećom, uvijek ima dobrih ljudi, pa bi se tako ovim putem od srca zahvalio Damiru Vaneku koji nam je uskočio s pozajmicom kada je to bilo najpotrebnije, ono baš u ‘pet do 12’ i čak odgodio prvotno dogovoreni termin vraćanja. To rade samo veliki ljudi koji vole sport, a Damir je nekada bio naš rukometaš, a danas i već dugi niz godina, uspješno vodi orahovački stolnoteniski klub. Tu nam je velika pomoć bio i naš veliki sportski prijatelj, Rukometni klub NEXE iz Našica koji su nam također pomogli i tako smo nekako preživjeli. Posebno se moram zahvaliti igračima, oni su iznijeli ogroman teret ove polusezone, pogotovo dečki koje neću zvati strancima, to su naši dečki koji su nam došli iz Našica i Đurđenovca i postali dio naše rukometne obitelji – rekao je Šahinović.

Kao plan rada najavio je ulazak u 2. HRL i prije omasovljenje broja djece u školi rukometa za koju je rekao da ju više nego uspješno vodi mladi trener Marko Cingel. Cingel je podnio i svoje izvješće te rekao kako dječaci rade jako dobro i da se broj polako povećava.

Prvi trener Tomislav Prebeg naglasio je i pohvalio svoju momčad rekavši kako je ekipa skup iznimno kvalitetnih igrača koji su u karijeri igrali prvoligaški i drugoligaški rukomet u mnogim klubovima, a posebno u našičkom NEXE-u.

-Još jedna stvar je jako bitna koja pokazuje njihov karakter, naime puno je tu studenata i ljudi koji rade pa smo se tako kompletni okupljali jedino petkom i tu probali nešto uigrati. Ispalo je odlično, uz veliku potporu uprave kluba i nadam se kako ćemo na proljeće svi zajedno proslaviti naslov prvaka i ući u željenu drugu ligu – rekao jer Prebeg.

Rad kluba i ekipa pozdravio je predsjednik Zajednice sportskih udruga Antun Grabovac, a potom i orahovački gradonačelnik Saša Rister.

-Bilo je velikih problema u sportu u gradu, posebno zbog činjenica kako grad nije imao proračun. No, nekako smo uspjeli unatoč svemu skupiti novce za sport kome je ubrizgano u 2021. godini milijun kuna. Nadam se da se ovakve stvari više nikada neće ponoviti, a kao gradonačelnik i u ime Grada obećavam punu potporu svakom našem klubu pa tako i ovom vrhunskom rukometnom koji pokazuje da je Orahovica i rukometni grad – zaključio je Rister.

(www.icv.hr, vg)