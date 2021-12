Kako odabrati prikladne cipele za zimu?

- PROMO -

Iako kalendarski još nije počela, zima je tu, a to može značiti samo jedno: vrijeme je za kupovinu zimskih cipela.

Bilo da ih kupujete osobno u nekoj trgovini ili putem Interneta uz e-cipele kod za popust, to se na prvu ne čini kao neki težak zadatak. Međutim, lako je moguće da imate dileme kakve cipele kupiti te posjedujete razne kriterije koje bi one morale ispuniti. Pokušat ćemo se stoga osvrnuti na neke od tih kriterija na koje bi trebali obratiti pažnju i pomoći vam u odabiru vaših idealnih cipela za zimu.

Udobnost

Naravno, jedan od glavnih kriterija kod odabira cipela za zimu je sasvim sigurno njihova udobnost. Pod pretpostavkom da ćete ih često nositi, jednostavno si ne možete dopustiti da cipele budu neudobne. Udobne cipele bit će prava potpora vašoj nozi, a ujedno mogu utjecati i na vaše držanje što je vrlo bitno. Upravo je zato bitno odabrati cipele koje ćete rado nositi, a ne brinuti se koliko će vas boljeti noge tijekom nošenja i nakon što ih skinete.

Toplina

Budući da je riječ o cipelama za zimu, sasvim je logično da one moraju biti tople. Nipošto si nemojte uskratiti ovu značajku zbog izgleda ili nečeg sličnog. Pri odabiru će vam uvelike pomoći ako znate od kojeg materijala je unutrašnjost cipele, a ako spojite udobnost i toplinu, već ste na pola puta kod odabira idealne zimske cipele za vas.

Prozračnost

Iako je bitno da cipela bude topla, bitno je i da je prozračna. Kao što znamo, cipele koje ne puštaju disanje nogama mogu dovesti do raznih neugodnih situacija kao što su znojenje, neugodni mirisi i slično. Kvalitetna zimska cipela mora biti rađena od materijala koji će otkloniti takve situacije i zbog kojih će vaša noga moći disati.

Vodootpornost

Pod pretpostavkom da ćete u svojim cipelama hodati po kišnom i snježnom vremenu, naravno da je važno da budu vodootporne. Znajući da nas velika većina voli hodati po, primjerice, snijegu koji je još neugažen i nov, to bi moglo predstavljati pravi mali problem ako cipela krene propuštati vlagu. Osim što će to pružiti neugodan osjećaj nogama, vrlo se lako na taj način prehladiti, a to je zadnje što želimo.

Stil

Iako stil i izgled cipele neće utjecati na to hoće li vam biti toplo i kako će se vaša noga osjećati dok je nosi, mnogima je jako bitan faktor i stoga ga ne smijemo izostaviti s ovog popisa kriterija pri odabiru idealne zimske cipele. Postoji zaista velik broj proizvođača koji je uključio tu misao u svoju proizvodnju tako da je na sve ove prethodno navedene kriterije još odlučio dodati i privlačan izgled. Neke od takvih cipela može se kupiti i online uz Footshop kod za popust.

Težina

Kada često hodamo, uglavnom želimo da su naše cipele lagane i da ih ne smatramo dodatnim teretom ako smo često na nogama. Težina stoga ipak treba biti jedan vrlo bitan kriterij pri odabiru i ne treba se shvatiti olako. Takve cipele zapravo nije jako lako naći jer teško je proizvesti cipelu koja će istovremeno biti udobna, grijati tijekom zime te uz to biti lagana. No, nekakav kompromis će se uvijek pronaći.