Kreće isplata božićnica u općini Đurđenovac: Donosimo raspored

Načelnik općine Đurđenovac Hrvoje Topalović donio je odluku o isplati božićnica za sve umirovljenike s područja općine u iznosu od 150 kuna.

-Za ovu namjenu iz općinskog smo proračuna izdvojili 250 tisuća kuna i drago mi je da možemo pomoći našim najstarijim sumještanima. Svakako pozivam mještane na svim lokacijama gdje će Božićnica biti dijeljena da se pridržavaju epidemioloških mjera. Nadam se i vjerujem kao ćemo ovom pomoći barem malo našim umirovljenicima uljepšati nadolazeće blagdane – rekao je načelnik Hrvoje Topalović.

Podjela je započela u ponedjeljak za mjesta Đurđenovac i Krčevina, a za ista mjesta bit će vršena i tijekom utorka od 8 do 14 sati u općinskoj vijećnici. Nadalje, podjela slijedi i 22 prosinca i to u Beljevini u prostorijama DVD-a Beljevina od 8:00 do 9:50 sati, u Bokšić Lugu od 10 do 11:50 sati u društvenom domu te u Bokšiću od 12 do 13:50 sati, također u društvenom domu. 23. prosinca Božićnica će biti dijeljena u Šaptinovcima u društvenom domu od 8:00 do 9:50, zatim za mjesta Klokočevci i Lipine od 10 do 11:50 u društvenom domu Klokočevci te u Pribiševcima od 12 do 13:50 u tamošnjem društvenom domu. I na kraju, na Badnjak 24. prosinca božićnica će biti podijeljena u društvenom domu u Našičkom Novom selu za mjesta Našičko Novo Selo, Gabrilovac i Ličko Novo selo od 8:00 do 9:50 te u društvenom domu Sušine od 10 do 11:50 za mjesta Sušine i Teodorovac.

(www.icv.hr, vg)