Lijepa priča iz slatinskog Inkubatora: Marija Bešlić osvojila prvu nagradu trčeći u odijelcu vilenjaka koje je skrojila Klaudija Rončević

Marija Bešlić, prvostupnica fizioterapije, vlasnica je obrta za unaprjeđenje zdravlja i masažu “Fizoton”. Poduzeće je osnovano 2020. godine i djeluje u sklopu Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije, onog u Slatini.

Marija smatra da se uz boravak u inkubatoru može lakše doći do preporuka, također ako vidimo nekoga u blizini tko bi želio otvoriti nešto novo i svoje, lakše ga se može uputiti.

-Dolazi se do novih klijenata, proširuje se krug poznanika te to definitivno može biti od velike koristi. Ako dođe do toga da vam nešto zaškripi uvijek možete doći kod čovjeka tri vrata dalje i reći “e imam ideju, može li se ovo napraviti?” Ne mora se putovati neke veće udaljenosti, već je sve u blizini – objašnjava Marija.

Marija se uvijek željela baviti fizioterapijom. Završila je strukovnu školu za fizioterapeuta, zatim studij fizioterapije na kojemu se zainteresirala za specifičan oblik fizioterapije. Jedan dio bio je fizioterapija kod rodilja, a drugi fizioterapija za djecu sa skoliozom. Uz to je željela spojiti i rekreacijsko-relaksacijski dio kako bi se ponuda usluga dodatno proširila i pokrila više potreba. Tako je došla na ideju pokrenuti vlastiti posao i spojiti sve tri vrste fizioterapije zajedno te ih “donijeti” u naše okruženje s obzirom na to da su se te usluge fizioterapije, zasebno, pružale samo u većim gradovima poput Osijeka ili Zagreba. Željela je to promijeniti i omogućiti da usluge budu dostupne i domaćim ljudima, kako ne bi uvijek morali putovati u veća središta te si tako stvarati dodatan trošak i gubitak vremena.

Neke od usluga i tretmana koje Centar Fizoton nudi jesu: Vita Flex tretman stopala, Rain drop masaža, terapija protiv boli (ultrazvučna terapija, elektroterapija), Aparaturna limfna drenaža, Aroma masaža, anticelulitna masaža. Moguća je i usluga individualnog tretmana fizioterapeuta. Ostale usluge mogu se pogledati na njihovoj internetskoj stranici ili društvenim mrežama. U slobodno vrijeme bavi se različitim vrstama trčanja, planinarenjem, volontiranjem i folklorom. A kada bi imala više vremena, kaže, bavila bi se vjerojatno i s još više aktivnosti.

Upravo je trčanje jedna od tema kojom ćemo se u nastavku baviti, a koja je u ovoj zanimljivoj priči spojila djecu i odrasle, dvije stanarke inkubatora i k tome svakodnevno osigurava zdrav način života. Marija je nedavno sudjelovala na utrci gdje je osvojila 1. mjesto za najljepše “božićno odijelce” koje je nastalo u suradnji s drugom stanarkom inkubatora.

Naime, Udruga za šport i rekreaciju u suradnji s gradom Đakovom i Turističkom zajednicom grada Đakova organizirala je tradicionalno 3. Đakovačku božićnu utrku na 4 i 8 km. DRESS CODE je bio obavezan, božićni, a najkreativnijim i najveselijim kostimima dodijeljene su nagrade. Kako je Marija saznala za utrku?

-Naša kolegica je glavna organizatorica Božićne utrke u Đakovu. Ona je profesorica u srednjoj školi koja osmišljavanjem različitih aktivnosti želi djecu odmaknuti od računala i mobitela. Ona je stavila objavu da ide tradicionalna božićna utrka te da je božićni dress code obavezan. U želji da svojoj kolegici pružimo podršku, partner i ja smo se odlučili maskirati i sudjelovati u utrci. Tako da se to sve dogodilo zahvaljujući organizatorici koju poznajemo. Atmosfera je bila stvarno fantastična, djeca su pozdravljala sve putem, nešto fenomenalno – naglašava Marija.

Ronnys je krojačka radnja, osnovana 2019. godine, koja smišlja, proizvodi i prodaje odjeću za žene, muškarce i djecu. Nudi i šivanja za druge proizvođače odjeće po dogovoru. Nad svojom konkurencijom ističu se velikom ponudom na jednom mjestu kao i mogućnosti izrade odjevnih predmeta po želji i potrebi klijenata. Ronnys u prvi plan stavlja svoje klijente i kvalitetu i detalje proizvoda kojeg im dostavlja. Ponose se svojom točnošću, ljubaznosti i ažurnosti kako bi zadovoljili sve potrebe postojećih, ali i potencijalnih klijenata.

Kako je zapravo došlo do suradnje između Marije Bešlić i Klaudije Rončević, vlasnice Ronnys-a?

-Evo ovako, Klaudija je moja prva susjeda i uvijek kod nje idem šivati jastučnice, uniforme i sve što mi treba za moj posao ovdje, a s obzirom na to da radim i s djecom i s odraslima potrebno je imati i nekakve dječje uniforme da se svide djeci, kako bi bili opušteniji i bez straha. Klaudiji sam pokazala sliku vilenjaka i pitala bi li ona nama mogla napraviti nešto takvo jer je dress code obavezan i treba nam kostim – prepričava Marija.

Uz zajedničku suradnju Marije koja je osmislila kako bi to sve trebalo izgledati, Klaudija Rončević je skrojila sve prema njenoj želji. Stvoreno je božićno odijelce vilenjaka uz koje je Marija na Božićnoj utrci osvojila 1. mjesto za najljepše odijelce. To iskustvo Mariji je fantastično i zasigurno će ostati u lijepom sjećanju kako sudionicima utrke, tako i djeci koja su imala priliku vidjeti i osjetiti pravi duh Božića i zajedništva gledajući sve te maskirane djed Božićnjake, prinčeve i vilenjake.

U utrci je trebao sudjelovati i Marijin partner koji je zbog ozljede bio spriječen, ali je u svom odijelcu vilenjaka pratio natjecanje te tako pružio podršku i ispoštovao trud i rad koji je u cijelu tu priču uključen. Marija i njena ekipa već sada vrijedno rade na osmišljavanju kostima za sljedeću godinu kojima će opet mnogim ljudima i djeci vratiti osmijeh na lice i dodatno uljepšati ovo blagdansko razdoblje. A možemo otkriti i da će dijeliti slatkiše djeci stoga, ako već niste, isplanirajte odlazak s djecom na sljedeću Božićnu utrku i osigurajte im lijep blagdanski doživljaj i prekrasna sjećanja.

(inkubatorivpz.hr, foto: Facebook)