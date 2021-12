Na kraju uspješne godine intervjuirali smo Josipa Ergovića, glavnog čovjeka NEXE-a: Ulaganja su se isplatila, u idućoj godini sigurno možemo doći do jednog trofeja

- PROMO -

Na kraju jedne uspješne godine porazgovarali smo s Josipom Ergovićem, predsjednikom najboljeg slavonskog rukometnog kuba NEXE-a iz Našica, koji je već godinama konstanta kvalitete u Hrvatskoj i Europi.

Kakva je bila 2021. godina za RK NEXE?

-Godina je bila izvrsna, a za polusezonu mogu reći da je bila najuspješnija u povijesti kluba. U šokantnoj završnici iz EHF natjecanja izbacili smo viceprvaka Danske, Bjerringbro-Silkeborg. Nakon toga smo osvojili osam bodova u grupnoj fazi EHF Europa lige. Bilo smo bolji od ponajboljih momčadi Slovenije, Švedske i Francuske, a odlično smo odigrali, s po meni, najboljom momčadi na svijetu – Magdeburgom. Moramo biti prezadovoljni, kada je ekipa na ovako visokom nivou, a posebno kada uzmemo u obzir da smo, primjerice u Njemačkoj, igrali bez devet ozlijeđenih igrača. Kad se oni vrate iduće godine bit ćemo za nijansu bolji.

Mislite li se još igrački pojačati za drugi dio sezone?

-Nakon ozljeda naših vratara Mihaila Radovanovića i Morena Cara uskočio je nominalno naš treći vratar Dominik Kuzmanović, koji je pokazao da je odličan. Dobro smo pokriveni na svim pozicijama, zato mislim da neće biti potrebe za dovođenjem novih igrača. I naše mlade nade iz druge ekipe postepeno se priključuju prvoj momčadi i pokazuju da se na njih može ozbiljno računati.

U idućoj godini očekuju vas natjecanja na četiri fronta, Paket24 Premijer liga, EHF Europa liga, SEHA liga i Hrvatski kup. Koja su očekivanja?

-Već od prvog dana, sredinom veljače, krenut ćemo žestoko. Uz četiri utakmice EHF Europa lige, morat ćemo odigrati Kup, još jedno kolo Paket24 Premijer lige, a imamo neformalnu informaciju, da bi trebala početi i SEHA liga. Bit će hrpa utakmica, pa se veselim povratku ozlijeđenih igrača, jer će sve biti zahtjevno. Ubrzo će početi i liga za prvaka. Naši igrači moraju znati da to nije ova liga kao dosad, jer će liga za prvaka biti puno jača. Uz malo opuštanje gubit će se bodovi. Mi idemo na maksimum. Idemo na sve, kako u kupu, tako i u prvenstvu. Pokušat ćemo ove sezone uzeti trofej, jer smatram da itekako vrijedimo.

Uvjereni ste da nakon dvanaest godina na drugom mjestu možete doći do trofeja?

-Siguran sam da to možemo. Naravno, to je sport. Konkurent je iznimno jak, vječiti prvak Hrvatske. Ove godine pokazujemo da mi to možemo. Igramo s najjačim klubovima. Ova EHF Europa liga je ‘mala Liga prvaka’. Tu igraju klubovi koji mogu igrati Ligu prvaka, a od šest klubova iz naše skupine četiri su već igrala Ligu prvaka. Mi smo među njima pokazali da možemo. To je sport, pa ćemo vidjeti na kraju hoćemo li u tome uspjeti.

Prošle sezone u SEHA ligi Telekom Veszprém je za mrvicu bio bolji od NEXE-a, može li se ove sezone napraviti korak više?

-Završnica prošle sezone SEHA lige igrala se na početku ove rukometne sezone. U susretima s mađarskim Telekom Veszprémom pokazali smo da se s njima možemo ravnopravno nositi, a oni su jedna od najjačih europskih momčadi. Još ne znamo s kime ćemo sve igrati u skupini, ali nas očekuju jake momčadi: Motor Zaporožje, Meškov, Tatran Prešov, Vardar, Telekom Veszprém, PPD Zagreb, Pelister Bitol… to će sve utakmice biti u rangu EHF Europa lige. Nadam se da će nam okolnosti dozvoliti da napunimo dvoranu.

Postali ste konstanta vrha hrvatskog i europskog rukometa, zasad vam nedostaje samo trofej?

-Veseli me, a to s ponosom naglašavam, da svi koji prate rukomet u Europi, znaju za Rukometni klub NEXE. To nije mala stvar, jer je NEXE klub iz malog grada i na to smo posebno ponosni. Mi od 2008. godine svaku godine igramo u EHF Europskim natjecanjima. Već smo bili i na pragu Final Foura, mogli bi to ove godine i ostvariti, iako to nije glavni cilj. Cilj je proći grupnu fazu i otići što dalje. To bi bio ‘šlag na tortu’, a trofej bi bio ‘šlag na šlag’. To bi bilo super, to zaslužujemo. I vjerujem da će jedan trofej ove godine doći u Našice.

Uz Nogometni klub “Osijek”, najjači ste sportski brend Slavonije…

-Sigurno. Osijek radi također izvrstan posao u sportu. Mi smo praktički rivali, koji se natječu, tko će biti najbolji sportski kolektiv u Osječko–baranjskoj županiji. Prošle godine smo to bili mi, pretprošle Osijek. Vidjet ćemo tko će biti ove godine. Čini mi se da bi opet mogli biti mi. To je jedna prekrasna stvar. I smatram, da je po sportskim rezultatima NEXE najuspješniji sportski kolektiv istočno od Zagreba u svim muškim kolektivnim sportovima. Nastavit ćemo se boriti da budemo najbolji u Hrvatskoj. Tko zna…

Dosadašnja ulaganja u klub donose rezultat. Koliko ste zadovoljni time?

-Neke stvari nam se sada i vraćaju, kada smo malo podbacili i imali nesreće. U ovoj godini nam se to vraća. To nas veseli. Ulaganja su se isplatila. Rukometni klub NEXE postao je pravi sportski brend koji razvija mlade igrače, daje reprezentativce i unapređuje hrvatski rukomet.

Pred nama je Europsko prvenstvo. Što očekujete od igrača NEXE-a koji su pozvani u reprezentaciju?

-Na pripreme su pozvani Halil Jaganjac i Marin Jelinić. Za Jaganjca sam siguran da će biti u postavi. Jelinić također zaslužuje poziv, ali konkurencija će biti velika. Tko god bude među 16 igrača bit će zasluženo. Njih dvojica sigurno mogu doprinijeti konačnom rezultatu. I neće biti samo prolaznici u reprezentaciji. Da se nije ozlijedio, pozvan je mogao biti i Moreno Car, a u ekipi ima još potencijala, koji će zakucati na vrata reprezentacije. Kod nas igraju i slovenski te srpski reprezentativci, koji će doprinijeti rezultatima svojih selekcija.

Na kraju, predsjednik NEXE-a Josip Ergović zaželio je svim slušateljima i čitateljima sve najbolje povodom nadolazećih blagdana.

(www.icv.hr, mš)