Najmlađe Dolčane razveselila čak tri Djeda Božićnjaka u pratnji vatrogasaca

- PROMO -

Dobrovoljno vatrogasno društvo Dolci i ove je godine organiziralo dolazak Djeda Božićnjaka, i to čak tri, u svoje selo i tako razveselili one najmlađe, ali i one nešto starije. Djedice su se provozali kroz mjesto te stali kod svake kuće gdje ima djece i darivali ih.

– I ove godine smo odvojili sredstva iz proračuna Društva te kupili i podijelili preko 60 poklon paketa. Posebno nas veseli što možemo usrećiti našu djecu, a kada govorimo o djeci i dalje smo najbrojniji na području grada Orahovice. Želja nam je bila da našim mališanima uljepšamo nadolazeće blagdane, a posebno su bili sretni kada su im na kućni prag došli Djeda Božićnjaci, pjevalo se i veselilo – kaže jedan od glavnih organizatora ove lijepe akcije vatrogasac Mario Gubeljak. Mališani su bili sretni i zbog toga što su ih uz Djede Božićnjake, posjetili i vatrogasci u svojim odorama i s vozilom pa je palo pregršt fotografija za vječnu uspomenu.

(www.icv.hr, vg)