OBŽ dodijelila više od 2,1 milijun kuna potpora poljoprivrednicima, župan Anušić: Moramo se otrgnuti uvozu i kupovini loše robe

Ugovore o dodjeli potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju ukupne vrijednosti 2,1 milijuna kuna danas (srijeda) je župan Ivan Anušić potpisao s 255 korisnika s područja Osječko-baranjske županije.

Riječ je o 13 različitih potpora; mladim poljoprivrednicima, oštećenicima u slučaju prirodnih nepogoda, potpori za prvo osnivanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, za kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu, uzgoj i držanje uzgojno valjanih junica mliječne pasmine, poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka, trošak usluge klanja u registriranim objektima, istraživačke projekte u poljoprivredi, preradu poljoprivrednih proizvoda, za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje, sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih proizvoda, manifestacije te za uređenje ruralne infrastrukture vezane uz poljoprivredu.

– Godinu završavamo s dodjelom potpora u poljoprivredi vrijednim 2,1 milijuna kuna, s tim da je u protekle četiri godine Osječko-baranjska županije već investirala više od četiri milijuna kuna u potpore poljoprivrednicima. Pri tomu potpore usmjeravamo prema novim tehnologijama, inovacijama, brendiranju i marketinškom prepoznavanju, a osobito želimo podupirati ekološku proizvodnju i mlade osobe, pa smo potpore proširili i na nove, kakve ranije nije bilo moguće ostvariti – rekao je župan Ivan Anušić.

Župan je danas potpisao i ugovore o privremenom sufinanciranju provedbe aktivnosti Lokalne akcijske grupe u Mjeri M19 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. i to s predstavnicima četiri LAG-a (Baranja, Karašica, Strossmayer i Vuka-Dunav), a ukupna vrijednost ugovora iznosi 400.000 kuna.

– Poljoprivreda, odnosno proizvodnja hrane i prehrambena industrija su budućnost Hrvatske, osobito Slavonije i Baranje i to se ponovno potvrđuje. Međutim, moramo se otrgnuti uvozu i kupovini loše robe, što činimo upravo kroz ovakve ugovore i druge aktivnosti. Regionalni distribucijski centar za voće i povrće bit će velika potpora svima koji se bave poljoprivredom u rješavanju problema s kojima su se do sada susretali, a to je neprepoznatljivost njihovog proizvoda, nemogućnost tržišnog natjecanja ili slabija njihova snaga u tomu pa je potrebno okrupnjavanje proizvođača, marketinška priprema i jačanje proizvođača kroz RDC, kao i daljnje povećanje potpora poljoprivrednicima – zaključio je župan Anušić.

Pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Silva Wendling istaknula je da je Osječko-baranjska županija ove godine donijela program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju koji sadrži 13 mjera.

– Uveli smo i neke nove mjere koje do sada nismo imali, ali za sada na njima nemamo velik broj korisnika, što je razumljivo s obzirom da su tek uvedene. Ukupno je podneseno 288 zahtjeva, od čega je 255 pozitivno ocijenjeno. U novom programu potpora povećali smo intenzitet potpora za mlade poljoprivrednike i one koji se bave ekološkom poljoprivredom. Povećanjem intenziteta potpore povećavamo i maksimalni iznos te na taj način zadržavamo mlade poljoprivrednike na ostanak u toj grani gospodarstva – kazala je pročelnica i dodala kako će sljedeće godine javni poziv za dodjelu potpora biti objavljen početkom ožujka za što su osigurana sredstva u proračunu i dodjeljivat će se do utroška sredstava.

– Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek sada je dobio potporu u iznosu od 66.000 kuna. Već dugi niz godina Osječko-baranjska županija podupire projekte koje provodi naš Fakultet, a ove godine najznačajniji su oni vezani za preradu voća i povrća, proizvodnju ekoloških vina, preradu ekoloških jabuka od kojih su pravljeni voćni sokovi, kaše i čips, ali i pripremu proizvoda na bazi kupine i industrijske konoplje – rekao je dekan PTF-a Jurislav Babić.

– Neizmjerno sam sretan i zahvalan na potpori Osječko-baranjske županije koja nam ovim potporama daje veliki vjetar u leđa. Smatram da hrvatska poljoprivreda ima veliku budućnost, posebno proizvodnja hrane o čemu svjedoče ne samo moji rezultati, već i rezultati ostalih mladih ljudi koji su ostvarili značajne rezultate na europskoj sceni. To su pokazatelji da sve što radimo ima smisla i da je kvaliteta naše ekološke proizvodnje prepoznata, a uvjeren sam da konoplja iz naše obiteljske proizvodnje ima mjesto na tržištu. Sredstva planiramo iskoristiti za HACCP implementaciju jer je sljedivost hrane izuzetno bitna, a plan nam je i proširivati proizvodnju – kazao je Zvonimir Kalić, nositelj OPG-a Kalić iz Đakova koji se bavi ekološkom proizvodnjom industrijske konoplje, a prošlogodišnji je trećeplasirani mladi poljoprivrednik u kategoriji šampiona hrane u Europi.

(www.icv.hr, tj)