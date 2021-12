Od 1. siječnja veće potpore za zapošljavanje, evo što se sve mijenja

- PROMO -

Upravno vijeće HZZ-a, naime, donijelo je na sjednici u utorak odluku o usvajanju Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera u 2022. godini, piše Poslovni.hr.

Kako se navodi u priopćenju, program mjera aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini uključuje potpore za zapošljavanje, pripravništvo, za pripravništvo u javnim službama, za samozapošljavanje, usavršavanje, obrazovanje i osposobljavanje, javni rad i stalni sezonac.

Pritom je cilj mjere aktivne politike zapošljavanja iduće godine uključiti više od 27.000 korisnika.

Najvažnije promjene u odnosu na 2021. godinu su veći iznosi potpora za samozapošljavanje, zapošljavanje i pripravništvo, širi je spektar prihvatljivih ciljanih skupina korisnika s naglaskom na ranjive skupine, produženo je trajanje potpore za pripravništvo i zapošljavanje do 24 mjeseca, planirano je i administrativno rasterećenje korisnika prilikom apliciranja za mjere aktivne politike zapošljavanja, uvodi se i nova podmjera potpore za samozapošljavanje “Mobilnost radne snage – Biram Hrvatsku” te mjere financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

Kako navode iz HZZ-a, cilj podmjere Mobilnost radne snage – Biram Hrvatsku je osigurati potrebnu kvalificiranu radnu snagu u većem dijelu Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima, s naglaskom na ruralna područja Slavonije, zaleđa dalmatinskih županija, Banovine, Korduna, Like, Gorskog kotara i otoka, te poticati povratak aktivnog radnog stanovništva iz inozemstva.

Ciljane skupine su korisnici potpore za samozapošljavanje u 2022. godini, registrirani na području indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a koji su promijenili prebivalište tako da su se preselili iz područja indeksa razvijenosti VII i VIII u područje indeksa razvijenosti I, II, III i IV. Korisnici su i hrvatski državljani povratnici u dobi do 60 godina iz zemalja Europskog gospodarskog područja i to neovisno o razini obrazovanja, koji su radili najmanje 12 mjeseci u posljednja 24 mjeseca u tim zemljama ili bili uključeni u redovito obrazovanje i koji su se po povratku prijavili u evidenciju nezaposlenih u roku 30 dana od dana reguliranog prebivališta i samozapošljavaju se kroz mjeru potpora za samozapošljavanje unutar šest mjeseci od povratka/reguliranog prebivališta.

Visina subvencije za korisnike iz ciljane skupine 1. uključuje ukupni iznos za troškove preseljenja u iznosu od 25.000 kuna, a za korisnike iz ciljane skupine 2. ukupni iznos za troškove preseljenja u iznosu od 50.000 kuna, navodi se u priopćenju.

Vezano uz mjere financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, radi se o potporama za samozapošljavanje te potporama za zapošljavanje i pripravništvo u kojima se uvećanim iznosom financiraju zahtjevi koji udovoljavaju kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, navode iz HZZ-a.

Detaljnije objašnjenje kriterija za zelena i digitalna radna mjesta te uvjeti i kriteriji dodjele potpora kao i on-line predaja zahtjeva za sve mjere bit će dostupni od 1. siječnja na mrežnoj stranici www.mjere.hr, zaključuju iz HZZ-a.

UV HZZ-a formalno donijelo mjere o kojima je Vlada donijela zaključak

Upravo vijeće HZZ-a tako je i formalno donijelo te mjere, nakon što je Vlada u prošli četvrtak donijela zaključak o mjerama aktivne politike zapošljavanja u 2022., među kojima i “Biram Hrvatsku”.

Podsjetimo, kod podmjere Biram Hrvatsku riječ je o proširenju mjere samozapošljavanja. Po trenutnom režimu moguće je maksimalno dobiti do 130 tisuća kuna za provedbu poslovnog plana koji HZZ odobri. Po novome, od 2022. podiže se prag sa 130 na do maksimalnih 150 tisuća kuna. Dodatno, one koji su zadnje dvije godine barem godinu dana bili zaposleni u jednoj od članica EU-a, motivirat će se s dodatnih 50 tisuća kuna na povratak. To daje maksimalnih 200 tisuća kuna za onog tko bi se vratio u Hrvatsku, prijavio na mjeru, a HZZ mu odobri poslovni plan.

Vlada je zaključkom podržala i druge mjere aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu, pa tako potpore za zapošljavanje uključuju mjesečni paušalni iznos potpore sukladno razini obrazovanja i mogućnosti korištenja porezne olakšice za sufinanciranu osobu. Veći intenzitet potpore predviđen je za poslodavce koji udovoljavaju kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, koje će se financirati putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Potporama za pripravništvo omogućuje se osposobljavanje osoba za samostalan rad i uključuju sufinanciranje troška bruto I iznosa plaće te drugih troškova poslodavcima. Kriterij većeg intenziteta potpore jednak je onome kod potpore za zapošljavanje.

Potpore za pripravništvo u javnim službama uključuju financiranje 100-postotnog iznosa prema iznosu pripravničke bruto I plaće, koja iznosi 85-postotnog iznosa bruto I plaće radnog mjesta.

Sredstva za provedbu Mjera aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu osigurana su u državnom proračunu u ukupnom iznosu od 1,02 milijarde kuna.

(poslovni.hr)