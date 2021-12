OPĆINA ĐURĐENOVAC U ponedjeljak, 20. prosinca počinje isplata božićnica umirovljenicima

- PROMO -

Načelnik općine Đurđenovac Hrvoje Topalović donio je odluku o isplati božićnice umirovljenicima s područja općine u iznosu 150 kuna, za što je u općinskom proračunu osigurano 250.000 kuna. Podjela će biti organizirana po naseljima od ponedjeljka, 20. do petka, 24. prosinca uz pridržavanje epidemioloških mjera.

U ponedjeljak i utorak podjela će biti u općinskoj vijećnici, od 8 do 14 sati, za umirovljenike iz Đurđenovca i Krčevine.

U srijedu će podjela biti u prostorijama DVD-a Beljevina od 8 do 9:50, Društvenom domu u Bokšić Lugu od 10 do 11:50 te u Društvenom domu u Bokšiću od 12 do 13:50.

U četvrtak će podjela biti organizirana u DVD-u Šaptinovci od 8 do 9:50, u Društvenom domu u Klokočevcima za umirovljenike iz Klokočevaca i Lipina od 10 do 11:50, a u Društvenom domu u Pribiševcima od 12 do 13:50.

U petak će podjela biti u Društvenom domu u Našičkom Novom Selu od 8 do 9:50 za umirovljenike iz Našičkog Novog Sela, Gabrilovca i Ličkog Novog Sela te u Društvenom domu u Sušinama od 10 d 11:50 za umirovljenike iz Sušina i Teodorovca.

Prilikom preuzimanja božićnice, bit će obvezno predočiti osobnu iskaznicu i zadnji odrezak ili rješenje o mirovini.

(radionasice.hr)