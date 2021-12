ORAHOVAČKI ŠAHISTI PRVACI 4. LIGE ISTOK Predsjednik Tomšić nakon plasmana u veći rang: Imamo odličan spoj mladosti i iskustva, odigrali smo izvrsno

- PROMO -

Godina 2021. ostat će zapamćena orahovačkim šahistima jer su u njoj ostvarili velike rezultate te ponovno stavili klub na čvrste noge. Početkom godine im je kao viceprvacima 4. lige ulazak u viši rang umaknuo u posljednjim potezima, ali zato su se ekipirali i krenuli u novi boj te krajem godine ostvarili željeno. Prije nekoliko dana potvrdili su naslov prvaka i definitivno će od iduće sezone u 3. šahovsku ligu Istok, za koju se još uvijek ne zna kako će izgledati.

-Ove godine smo odigrali izvrsno, ostvarili smo pobjede u svim mečevima u našoj ligi u kojoj se natječu klubovi iz čak četiri županije, naše Virovitičko-podravske, zatim Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije. Puno govori koliko smo dobri i jaki bili ove sezone činjenica kako drugoplasirani ima duplo manje bodova od nas. Što će biti s 3. ligom, kako će izgledati još ne znamo, jer neki klubovi se zatvaraju, smanjen je broj klubova i u 3. i 4. ligi pa je pala ideja da se te dvije lige spoje kako bi bilo više turnira i mečeva, no vidjet ćemo – započinje predsjednik ŠK Orahovica Zlatko Tomšić.

Ovogodišnju ekipu činili su Ivan Jurlina, Davor Stošić, Luka Jurišić, Frano Martinović, Fran Kolačko, Filip Straka, Franko Klepač, Franko Perković, Vladimir Pleša i Zlatko Tomšić što čini odličan spoj mladosti i iskustva.

-Doista je baš tako, spoj odlične i kvalitetne mladosti i nas nekolicine ‘penzića’ koji se pokazao odličnim kako u igri tako i u međusobnom odnosu. Sve ove mlade šahiste šahovski je odgojio i stvorio naš izvanredni šahist Davor Stošić uz pomoć Ivana Jurline i to je ono što jamči sigurnu budućnost. Ovim putem od srca čestitam svim našim igračima na ovom velikom uspjehu i zahvaljujem i na vrhunskoj suradnji tijekom cijele sezone – nastavlja Tomšić.

Naglašava kako klubu nije nimalo lako, imao je velikih problema unazad samo godinu dana, a kao najveći trenutno je nedostatak adekvatnog prostora.

-Imali smo velikih financijskih problema zbog više razloga, bilo je doista gadno, bili smo čak pred gašenjem kluba, ali prije dvije godine je današnja ekipa preuzela klub i uspjeli smo se izvući. Naime, kada je klubu bilo najteže ja tada nisam bio u njemu, ali sam bio u Izvršnom odboru Zajednice sportskih udruga grada i tamo sam predložio da svaki klub pozajmi 500 kuna za spas šaha u Orahovici. Većina ih je dala i tako smo se uspjeli spasiti i ja im se ovim putem od srca zahvaljujem. Klub je danas stabiliziran što me jako veseli, imali smo naravno novih problema zbog neizglasavanja gradskog Proračuna, ali kada se to posložilo i kada su proljetos sjeli prvi novci, u klubu je vladalo oduševljenje što možemo nastaviti dalje. Najveći problem je sada što nemamo svoj prostor, za mečeve i treninge smo podstanari na više mjesta, pa smo treninge često odrađivali i po obiteljskim kućama. Obratili smo se i novom gradonačelniku Risteru koji nam je obećao pomoći i vjerujem kako će to na proljeće i biti tako. Prostor nam je doista nužan, jer evo ovih dana me nekoliko penzionera pitalo da se priključi klubu, neki bi čak htjeli i igrati ligu, a sa svojim prostorom bi i buduća škola šaha imala svoj pravi smisao – kaže Tomšić.

Kao glavni plan za 2022. godinu naglašava upravo otvaranje škole šaha…

-To je naša želja već neko vrijeme, već ove godine smo htjeli to ostvariti no, zaustavila nas je ova nesretna korona, ali ne odustajemo. Plan je da školu šaha vodi naš Davor Stošić koji je fenomenalan šahist i čovjek i koji se već dokazao kao odličan trener mladih i s njim imamo zajamčeno stvaranje novih odličnih, mladih šahista. Ono što mogu najaviti za blisku budućnost je organizacija božićnog šahovskog meča s jednim od sportskih prijatelja da i svojim sportom obilježimo ove blagdane – zaključuje predsjednik Šahovskog kluba Orahovica Zlatko Tomšić.

