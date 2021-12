Planovi DVD-a Orahovica u novoj godini su obilježavanje 140 godina društva i 50 godina Puhačkog orkestra te izgradnja novog vatrogasnog doma

- PROMO -

Dobrovoljno vatrogasno društvo ”Orahovica” održalo je svoju redovnu skupštinu. O radu društva i operative u proteklom razdoblju izvješće je podnio zapovjednik Robert Orina naglasivši kako je iza društva godina izazova koja je započela pomoći stradalom području Banovine od potresa.

– Na prvi poziv smo se uključili pomoći stradalim područjima od potresa i bili cijelo vrijeme na raspolaganju. Tijekom godine odradili smo niz aktivnosti za potrebe Grada Orahovice, sudjelovali na nizu osposobljavanja koje je organizirala Vatrogasna zajednica županije i Hrvatska vatrogasna zajednica, dodatno osposobljavali naše operativce, održavali opremu i vozila društva. U 2021. godini imali smo 541 intervenciju na kojima je sudjelovalo 298 vatrogasaca, a uz intervencije treba svakako reći kako smo vršili prijevoz vode u ulicama, ustanovama i prigradskim naseljima gdje je dolazilo do nestanka vode – rekao je Orina.

U sklopu plana rada predsjednik Tomislav Pezić uz redovne aktivnosti naglasio je tri najvažnije stvari u 2022.

– Pred nam je organizacija 140. obljetnica postojanja društva te 50 godina uspješnih i aktivnog rada Puhačkog orkestra koje ćemo organizirati u lipnju. Isto tako, naš najveći zalogaj i želja je izgradnja novog vatrogasnog doma. U suradnji s Gradom Orahovicom i gradonačelnikom Sašom Risterom radimo na pripremi idejnog i glavnog projekta te ćemo u 2022. čekati izlazak adekvatnih natječaja na koje možemo aplicirati projekt izgradnje. Nadamo se kako će to kroz iduću godinu to biti sve uspješno riješeno kako bi što prije krenuli s izgradnjom – rekao je Pezić.

Na kraju se nazočnima obratio gradonačelnik Saša Rister pohvalivši rad DVD-a.

– Moram čestitati našim vatrogascima na velikom trudu i radu i posebno se zahvaliti na pomoći Gradu gdje i kad god je to bilo potrebno. Ove godine smo izglasali najveći proračun do sada i sukladno zakonu izdvojili smo i najviše novaca za vatrogastvo i civilnu zaštitu pa će tako Vatrogasna zajednica grada Orahovice dobiti 900 tisuća kuna, od čega DVD Orahovica 530 tisuća. Vjerujem kako će ovo puno značiti, kako ovom, tako i svim društvima zajednice. Što se tiče izgradnje novog vatrogasnog doma, mi smo kao Grad preuzeli na sebe izradu projektne dokumentacije, a nakon što Društvo riješi izradu idejnog rješenja, Grad će platiti i izradu glavnog projekta. U 2022. godini očekujemo izlazak natječaja na koji bi se ili Grad ili DVD mogli javiti, a to će biti sredstva iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost u sklopu kojeg bi jedna od aktivnosti bila upravo izgradnja vatrogasnih domova. Nadam se kako će to zajedno ovaj gorući problem našeg Društva što prije uspjeti riješiti – zaključio je Rister.

