Pozitivni gospodarski trendovi: U zadnjih pet godina, broj nezaposlenih na području VPŽ je prepolovljen, a broj zaposlenih narastao je za 2.000

- PROMO -

Te 2016. godine, područje Virovitičko-podravske županije bilježilo je 8.000 nezaposlenih osoba. Pet godina kasnije, broj je prepolovljen. Na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje je 4.000 nezaposlenih. I dok je taj broj pao za 50 posto, jedan drugi je značajno skočio.

Virovitičko-podravska županija je 2016. godine imala 19.000 zaposlenih, danas ih je 21.000. Sve to su podaci pozitivnih ekonomskih kretanja, ali i europskih sredstava koji su se slili kako u Virovitičko-podravsku županiju, gradove i općine, ali i prema projektima gospodarstvenika i poljoprivrednika s našeg područja. Virovitičko-podravska županija tako je povukla 2,2 milijarde kuna. Sva ta sredstva generirala su ove pozitivne podatke. Stoga, nije čudno da je Grad Virovitica dvije godine zaredom hrvatski prvak u povlačenju EU sredstava, a da je Virovitičko-podravska županija među hrvatskim liderima, ako se gleda povlačenje po glavi stanovnika europskih sredstava. Ne mislimo tu stati. Puno je projekata pred nama, no jedan je, uz brzu cestu prema Bjelovaru, krucijalno važan. To je sušionica povrća koja će dodatno potaknuti razvoj ovog područja jer će okupljati velik broj kooperanata, a naši sustavi navodnjavanja tada će doći do punog izražaja – naglasio je na sjednici Županijske skupštine VPŽ, virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

(www.vpz.hr, foto: ilustracija, K. Toplak)