PP Orahovica ulaže u pogone za preradu ribe: Želimo probuditi svijest ljudi o konzumiranju ribe kao zdrave prehrane

Započela je sezona slatkovodne ribe, možemo ju tako nazvati jer ovo je period kada je prodaja šarana i ostale ribe u svom najvećem jeku. Zato se užurbano radi na preradi kako bi sve bilo spremno posebno za dane blagdana. Posla je puno, a ljudi sve manje, no najveći proizvođač slatkovodne ribe u srednjoj i jugoistočnoj Europi Poljoprivredno poduzeće Orahovica ništa ne prepušta slučaju. Svakoga dana putem medija i društvenih mreža traže nove zaposlenike kako u ribnjačarstvu tako i ostalim svojim segmentima proizvodnje, a posegnuli su i za zaposlenicima iz niza svjetskih zemalja kojima su osigurali odlične uvjete kako kod zaposlenja tako i ono što je najvažnije, životne uvjete.

– Liste se pune, ali još popunjavamo radna mjesta i mogu i ovim putem reći svatko tko je zainteresiran i želi raditi je dobrodošao. Formirat ćemo i rad u tri smjene koji će trajati do kraja siječnja iduće godine. Potražnja je za nekih 100-150 ljudi dnevno što će ovisiti o periodu prerade i narudžbe, a naravno riječ je trenutno o sezonskim radnicima, no izvan sezone mi zapošljavamo 20-30 ljudi na dnevnoj bazi – kaže voditeljica tvornice za preradu ribe PP Orahovica – Panona Mare, Andreja Kovačević, a predsjednik Uprave Saša Breznik dodaje:

– S obzirom na vrijeme koje dolazi, vrijeme blagdana i potražnju za ogromnim količinama ribe uvijek nam je potreban veći broj ljudi i zato smo i tu reagirali povećanjem satnice, financijskog dijela, odnosno dohotka kako bi mogli odgovoriti na zahtjeve radne snage – rekao je Breznik.

PP Orahovica trenutno ima 6300 ha pod ribnjacima, a u punoj funkciji je nešto više od 4500 tisuća ha u što ulazi i u proteklom razdoblju investicija u još dva ribnjaka u Bjelovaru i Slavonskom Brodu u vrijednosti od preko 30 milijuna kuna.

– Sada ulazimo u najintenzivniji period u proizvodnji ribe i ono što mogu potvrditi je da će nama ovo biti rekordna godina po proizvedenim količinama ribe tim više što ove godine imamo i ta dva nova ribnjaka u Bjelovaru i Slavonskom Brodu koje ranije nismo imali u proizvodnji. Što se tiče konzumne ribe očekujemo čak dvostruko veće količine. Moram reći i to da zbog povećanja cijene sirovina i energenata te zbog loših vremenskih uvjeta posebno zbog ljetnih suša ostali proizvođači su imali slabiju proizvodnju, a mi smo imali tu sreću da kod nas toga nije bilo, riba nam je iznimno zdrava i zahvaljujući tome imamo doista vrhunsku godinu i zato slobodno možemo reći kako smo najveći proizvođač slatkovodne ribe u ovom dijelu Europe. Ove godine očekujemo oko 3,5 tisuća tona ribe, od toga konzumne ribe koja će ići na tržište će biti nešto više od 2,5 tisuće tona – rekao je voditelj Poslovne jedinice Ribnjačarstvo Josip Tokić.

Voditeljica Panona Mare Andrea Kovačević naglasila još jednu važnu stavku prodaje ribe, a to su pokretne ribarnice koje su nedavno uvedene.

– Riječ je o investiciji koja je krenula prošle godine čime smo htjeli omogućiti kupnju ribe žiteljima malih mjesta gdje nema ribarnica, a time naravno i još više probuditi svijest među ljudima u konzumiranju ribe kao zdrave prehrane – zaključila je Kovačević.

Predsjednik Uprave PP Orahovica Saša Breznik rekao je kako sve velike investicije pa tako i većinu od navedenih 30 milijuna kuna za nove ribnjake te najnoviju od 5 milijuna kuna za novu opremu tvornice Panona Mare, Poduzeće financira samo jer ne može aplicirati na EU fondove.

– Budući da pripadamo u skupinu velikih proizvođača ne možemo dobiti potporu kroz fondove za takva ulaganja, a nužna su nam i zato smo primorani sve to sami investirati. Kod investicije za nove ribnjake smo dobili potporu iz dijela akvakulture i fondova od nekih 10 milijuna, a ostalih 20 smo pokrili sami. Svake godine investiramo i u određene strojeve kojima moderniziramo proizvodnju, sve naravno sami i zato moramo imati jaku dobru strategiju da se to sve isplati. Neće se isplatiti kroz 4-5 godina, nego mora proći barem 10 godina da se isplati. Ali mi vjerujemo u proizvodnju ribe i sigurni smo kako kultura jedenja ribe raste i da će kroz vrlo nekih 5 do 10 godina biti nedostatka ribe na tržištu – kaže Breznik te ističe kako PP Orahovica želi probuditi svijest među ljudima o konzumiranju ribe kao zdrave prehrane.

– Hrvatska je po statistikama o konzumiranju ribe negdje na sredini, konzumacija je oko 20 kilograma po glavi stanovnika, ali te brojke uglavnom govore o morskoj ribi. Što se slatkovodne tiče gdje možemo govoriti o šaranu i pastrvi tu dolazimo do brojke od oko 2 kg po stanovniku i tu pastrva uzima primat, a šaran je nažalost u jako niskoj konzumaciji osim naravno ovdje u Slavoniji gdje je prepoznat. I zato mi želimo upravo kroz preradu tu slatkovodnu ribu, posebno šarana približiti ljudima i dati im proizvode koje će biti atraktivni i kvalitetni bez nekakvih bojazni kakav će biti okus – tvrdi Breznik te u tom pravcu ističe želju poduzeća za ulaskom u nove programe.

– Već sada izlazimo sa smrznutim, paniranim i dimljenim programom gdje je izrada vlastitih proizvoda kao što je npr. i čips od dimljenog šarana i drugi proizvodi i to ne samo putem maloprodaje nego želimo ići i šire, a to je ponuditi ribu u školsku i studensku prehranu. Iako već postoji direktiva od Ministarstva obrazovanja i njihov plan da riba bude dio školske prehrane, ali primjena toga je vrlo slaba i rijetka i zato mi sada radimo inicijativu da riba postane obvezan dio školske i studentske prehrane i čekamo donošenje tog pravilnika već preko dvije godine i nadam se da će to biti riješeno i kako će u to biti uključena u slatkovodna riba – zaključio je Breznik.

