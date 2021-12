PRAZNIK ZA NEPCE U suhopoljskom Dvorcu Janković održana “Slatka večer sa Sandrom Jadek”

- PROMO -

U adventskom ambijentu dvorca Janković u Suhopolju održana je “Slatka večer sa Sandrom Jadek”. Organizaciju slatkog događaja potpisuju svjetska slastičarka, Slatinčanka Sandra Jadek i Centar za posjetitelje Dvorac Janković, a program je vodila voditeljica Centra Sanja Sudar.

Večeri su nazočili župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović i njegov zamjenik Marijo Klement, gradonačelnik Slatine Denis Ostrošić te mnogi drugi, kako je to rekla Sandra Jadek, njoj dragi ljudi s područja Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije među kojima i vrhunski osječki chef, član Reda Escoffierovih učenika, Ivan Đukić.

U sklopu večeri posjetitelji su mogli čuti sve o dosadašnjoj sjajnoj karijeri ove vrhunske slastičarke. Pričala je Sandra Jadek o svojim počecima, kako je počela peći kolače, kako se odlučila za poduzetništvo, prvim natjecanjima pa sve do svjetske bronce u uniformi hrvatske reprezentacije.

– Ovo je posebna večer koja je donijela odgovore što je sve potrebno da se postigne vrhunsko slastičarsko umijeće. Razgovarali smo o ljubavi prema izradi slastica, konstantom učenju i usavršavanju te izazovima koje sa sobom nosi malo poduzetništvo. Sve to saznali smo od Sandre Jadek, naše nagrađivane slastičarke čije se slastice nalaze i u redovnoj ponudi Dvorca Janković. Bilo je nezaboravno, ukusno i veselo i sretni smo što svjetski poznate i nagrađivane slastice imamo u svom dvorcu, a definitivno je ovo samo početak ovakvih i sličnih večeri s ovom sjajnom slastičarkom – rekla je voditeljica Centra za posjetitelje Sanja Sudar.

Kako je došlo do ove večeri svjetski poznata slastičarska Sandra Jadek kaže:

– Moji proizvodi se od kolovoza ove godine nalaze u ponudi Dvorca Janković što mi je posebno drago, a sa Sanjom Sudar imamo odličnu suradnju. Dogovarale smo se za ovu večer još ljetos, no ja sam predložila da do bude u vrijeme Adventa jer je upravo to vrijeme najbolje za prezentaciju u kušanje kolača. Hvala Sanji na prijemu i posebno hvala meni dragim ljudima koji su ovu slatku večer podijelili samnom, to mi jako puno znači – rekla je Sandra Jadek, a kao zaključak najbolje zvuči njena posljednja rečenica ”na čaši vina” sa Sanjom Sudar:

– U životu se sve može, ako imaš ljubav oko sebe i za ono što radiš – zaključila je Sandra.

Poznati kuhari Udruge kuhara i slastičara grada Slatine Dražen Šafar i Zoran Putniković uoči kušanja slastica pripremili su iznimno ukusne slane zalogaje, kanapee od namaza od čvaraka, namaza od dimljene pastrve i s raznim drugim sastojcima i dodacima, a sve s naglaskom na domaće iz županije i tako dali poseban štih cijeloj priči. Potom je krenuo praznik za nepce, slastice Sandre Jadek za koje su mnogi odmah nakon prvog kušanja i prvih zalogaja rekli, ovo nisu kolači, ovo je umjetnost slastica.

(www.icv.hr, vg; foto: V. Grgurić, K. Toplak)