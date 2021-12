PROSINAC U GRADU Marina Mađarević u novom romanu otkrila tajnu suza svetog Lovre

- PROMO -

Povodom manifestacije „Prosinac u gradu“ jučer (ponedjeljak) je u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica održano predstavljanje romana za djecu „Zašto sveti Lovro plače“. Nakon romana „Noć knjige: nemoguće i svemoguće“, drugo je to književno djelo mlade virovitičke autorice Marine Mađarević.

Kao predstavnici ustanova suizdavača ovog novog romana, mnoštvo posjetitelja pozdravili su ravnatelj virovitičke knjižnice Robert Fritz i predsjednica Ogranka Matice hrvatske u Virovitici Dubravka Sabolić.

– S nama je večeras mlada talentirana učiteljica, spisateljica, profesorica, volonterka i još mnogo toga, a to će nam otkriti Marina Mađarević u razgovoru s Mirjanom Kotromanović. Ono na čemu prvenstveno trebam biti zahvalan je to što su nas kao knjižnicu, Marina i Ogranak Matice hrvatske u Virovitici pozvali da sudjelujemo kao suizdavač novog romana, na tome smo zbilja zahvalni. Zahvalni smo i Matici na ovoj suradnji koja nije prva i nije zadnja, one će ići slijedeće i narednih godina i to nam je veliko zadovoljstvo – zaključio je Robert Fritz koji se i zahvalio mnoštvu posjetitelja na dolasku.

Dubravka Sabolić, osim što je okupljene provela kroz biografiju Marine Mađarević, rekla je i nekoliko toplih riječi o autorici.

– Već smo čuli da je svestrana. Uključena je u rad mnogih udruga u Virovitici, kao što je Društvo „Naša djeca“, Vjera i svjetlost, čitateljski klub „Nije bilo slučajno“, Roklicerove večeri, ali isto tako od 2020. godine tajnica je Ogranka Matice hrvatske u Virovitici. Kako je ravnatelj spomenuo, roman „Zašto sveti Lovro plače“ je izašao u suizdavaštvo i suradnji koja je, pogotovo u posljednje vrijeme, intenzivna i gotovo svi naši programi se odvijaju u prostoru knjižnice. Matica je u posljednje vrijeme izdala nekoliko knjiga za djecu, među prvima je bio „Pužodrom“ Drage Vranješ Vargović, tu je i knjiga Natalije Bajer „Ispod klupe“, a sad imamo i Marini novi roman – ponosno je zaključila D. Sabolić.

Kroz ležerni razgovor s moderatoricom književne večeri, višom knjižničarkom i voditeljicom informativno-posudbene službe knjižnice Mirjanom Kotromanović, autorica Marina Mađarević otkrila je da joj od uzbuđenja srce jako tuče te je razdragano svima zahvalila na dolasku.

– „Zašto sveti Lovro plače“ pitanje je koje se proteže kroz cijeli roman, a dnevnik vodi djevojčica Ana koja je upravo završila četvrti razred osnovne škole, kreće u važni peti razred i pita se kako će sve to proći. Tijekom te jedne godine pisanja dnevnika, koji se pomalo šaljivo zove Konsuelo, ona nam govori o tome što se zbiva u njezinoj svakodnevici. Priča o svom prijatelju Josipu i prijateljici Ilhani, o svojoj simpatiji, te se pojavljuju zanimljivi likovi poput nekoga koga Ana oslovljava s „moj blesavi brat“, njezina mama i baka koja voli praviti sarmu s kakaom. To su likovi koje možete pronaći svakodnevno i možete ih susresti čak i u Virovitici. Možda su neki i inspirirani nekima od vas, ali to vam nikada neću otkriti – okupljene je nasmijala M. Mađarević, pogotovo učenike svog razreda koji su došli podržati svoju učiteljicu.

Dijelove autoričinog novog romana publici su pročitale učenice Antonela Domitrović i Nea Trešćec, čija čitanja su među ostalim učenicima izazvala značajne poglede i znakovit smijeh kada bi se poistovjetili sa situacijama i mislima glavne junakinje romana Ane.

Osim radnje novog romana, Marina Mađarević je tijekom ove zavičajne književne večeri otkrila i kako su jedan važan dio njena života obilježile meksičke sapunice koje je, kao i velika većina djece ’90-ih godina, gledala prije ili poslije škole. Također, podijelila je s okupljenima svoja razmišljanja o dječjoj književnosti na nacionalnoj i svjetskoj razini, kao i da joj je najdraži književnik J. R. R. Tolkien.

Na samom kraju večeri, publika je imala prilike ovoj svestranoj virovitičkoj autorici postaviti pitanja. Jedno od njih je bilo zašto sveti Lovro plače.

– Kao što znate, 12. kolovoza na noćnom nebu možemo promatrati pljusak zvijezda padalica, odnosno Perzeide. S obzirom da Josip, Anin prijatelj, jako voli zvijezde, on pokušava Ani objasniti nešto više o tim zvijezdama padalicama. Ona je, međutim, toliko zaigrana i u svom filmu tako da slabo sluša. Tijekom cijelog romana se pitamo zašto taj sveti Lovro plače. Na kraju možda i saznamo – tajanstveno je, s osmijehom na licu, zaključila Marina Mađarević.

Večer su svojim glazbenim izvedbama uveličali učenici Glazbene škole Jan Vlašimski, Tihana Morović na violini i Gabrijel Radmanić na tamburi.

