PRVE OVOGODIŠNJE MEDALJE Virovitičke košarkašice Z-17 treće na Regiji Sjever, Nika Kozlinger najbolji strijelac prvenstva

Kad su u Ženskom košarkaškom klubu Virovitica postavili kao realnost osvajanje trećeg mjesta u ovogodišnjem prvenstvu Regije Sjever za kadetkinje, nisu ni slutili da će ih od drugog mjesta dijeliti samo jedan, jedini koš.

Kako su u deset utakmica upisale sedam pobjeda, odlučio je međusobni omjer s Radosti iz Čakovca, no i u tom omjeru rezultat je bio izjednačen pa je presudio veći broj koševa u gostima u čemu je Radost bila uspješnija.

Za kraj natjecanja ostala je utakmica protiv petoplasirane Koprivnice te iako se očekivala neizvjesnija utakmica, kadetkinje ŽKK Virovitice od samog početka zagospodarile su terenom te već nakon prve četvrtine povele s 37:8, da bi u nastavku nastavile s dominacijom za konačnih 110:44.

Najefikasnija Virovitičanka bila je Nika Kozlinger s 29 postignutih koševa uz 5 osvojenih lopti, 4 asistencije i 3 skoka te je ovim koševima postala i najbolji strijelac ovogodišnjeg prvenstva.

Raritet utakmice je bio “double – double” sestara blizanki Cindrić. Naime obje seke ostvarile su “double double”. Lucija Cindrić je uz 18 koševa sakupila i 11 skokova te dvije asistencije i blokadu, dok je seka Lana uz 14 postignutih koševa ostvarila 13 skokova, 6 osvojenih lopti, dvije asistencije i dvije blokade. Mia Deskar postigla je 19 koševa uz jednu tricu te po tri asistencije, skoka i osvojene lopte. Dvoznamenkasti učinak imala je i Iva Kurjančić s 10 koševa uz 4 osvojene lopte, dvije asistencije i skok. Martina Sabo, Hana Deskar i Terezija Benko ubacile su po 6 koševa. Martina je sakupila i tri skoka, asistenciju i osvojenu loptu, Hana dva skoka i osvojenu loptu, dok je Terezija odigrala svoju ponajbolju utakmicu i uz koševe dodala i dvije osvojene lopte. Lea Kozlinger postigla je 4 koša uz 4 osvojene lopte i 3 lijepe asistencije. U strijelce se upisala i Arijana Babić, dok su svoj doprinos dale i Lana Ojurović s 2 skoka i asistencijom, Antonija Benko uz osvojenu loptu i skok te Ema Marjanović s jednim skokom.

Na kraju utakmice trener Robert Fritz osvrnuo s na završenu sezonu.

-Osvajanjem trećeg mjesta ostvarili smo očekivano na početku sezone u ovom uzrastu no uz malo sreće mogli smo i stepenicu više. Podravac iz Virja je ipak kvalitetnija ekipa no veseli činjenica da smo se približili i Podravcu i Radosti što nam potvrđuje da dobro radimo. Moram priznati da ima još dosta prostora za napredak kako na individualnom planu tako i taktičkom no za to treba puno raditi i važno je da se sve djevojke redovito odazivaju na treninge. Sigurno je danak još boljim igrama dao i problem zbog izostanaka uslijed pandemije, ali i školskih obaveza. Slijedi nam prvenstvo u uzrastu do 19 godina u kojem smo do sada ostvarili samo jednu pobjedu te se nadamo da čemo i tamo, u društvu brojnih seniorskih prvoligaških igračica, postići određeni iskorak – rekao je na kraju utakmice trener Fritz.

ŽKK Virovitica – ŽKK Koprivnica 110:44

ŽKK VIROVITICA: Nika Kozlinger 29, Mia Deskar 19, Hana Deskar 6, Lucija Cindrić 18, Lana Cindrić 14, Iva Kurjančić 10, Lea Kozlinger 4, Martina Sabo 8, Ema Marjanović, Lana Ojurović, Antonija Benko, Terezija Benko 6 i Arijana Babić. Trener: Robert Fritz.

(www.icv.hr, ŽKK Virovitica)