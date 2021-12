Radovi na izgradnji kanalizacije Donja Motičina-Seona započinju 10. siječnja 2022.

- PROMO -

U prostorijama Općine Donja Motičina održan je radni sastanak na temu izgradnje kanalizacije Donja Motičina-Seona. Sastanku su nazočili načelnik općine Željko Kovačević, Frano Marijanović, direktor tvrtke Marijanović-niskogradnja, Ivica Valenčak, Valenčak d.o.o. (stručni nadzor), te Oto Dudjak, predsjednik Uprave Našičkog Vodovoda d.d.. Sudionici su nakon sastanka obišli teren te dogovorili prioritete i početak radova.

– Presretan sam što ovaj projekt ide prema svojoj realizaciji i konačno ostvarujemo sve ono o čemu smo pričali i što smo najavljivali. Ukupna vrijednost ovog projekta je 30 milijuna kuna, prvo će radovi krenuti 10. siječnja iduće godine u Seoni, a vrlo brzo zatim i u Donjoj Motičini. Rok za završetak radova je dvije godine čime će kompletna kanalizacija Donje Motičine i Seone biti spojena na grad Našice, odnosno na njihov pročistač. Ovim putem se moram zahvaliti svima koji su sudjelovali u ovom velikom projektu, bio je to ogroman posao kroz koji je bilo niz problema posebno u segmentu imovinsko-pravnih odnosa koji su čak prijetili da čak i ne dođe do ovog projekta. No, zahvaljujući upravo dobrim i vrijednim ljudima i dragom Bogu uspjeli smo. Ugovori su potpisani, izvođač je dobio posao i sad svi željno iščekujemo taj 10. siječanj i početak radova– rekao je načelnik Željko Kovačević.

(www.icv.hr, vg)