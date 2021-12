SP za rukometašice: Hrvatice bi pobjedom nad Japanom u drugi dio prenijele dva boda

- PROMO -

Uvjerljivom pobjedom nad Paragvajem, rukometašice Hrvatske osigurale su plasman u drugi dio natjecanja. Pred “Kraljicama šoka” danas (ponedjeljak) je, od 20:30 sati, posljednja utakmica u skupni koju igraju s Japanom.

Susret s reprezentacijom iz Zemlje izlazećeg sunca ima veliko značenje za obje ekipe. Pobjednik ove utakmice u drugi dio će prenijeti dva boda, koji će puno značiti u borbi za ulazak u završnicu Svjetskog prvenstva.

Hrvatice i Japanke su do sada samo jednom igrale i to na Svjetskom prvenstvu 2005. godine u Rusiji, kada su, uz dosta truda, hrvatske rukometašice došle do minimalne pobjede 31:30.

U dosadašnjem dijelu ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva Japan je prvo pobijedio Paragvaj 40:17, te je izgubio od Brazila 29:25.

Najbolja japanska igračica, dvadesetdvogodišnja Natsuki Aizawa igra u Španjolskoj, a u prva dva susreta na dosadašnjem dijelu Prvenstva postigla je deset zgoditaka.

Japanke su već niz godina stalne sudionice Svjetskih prvenstava u rukometu, a sve navedeno samo potvrđuje da utakmica s Japankama neće biti laka.

– Niske su i brze te igraju netipičan rukomet. Trebat ćemo se dosta namučiti da ih pobijedimo. Obrana će morati biti na visokoj razini kako bi ih “zatvorili” u napadu i pomogli našim vratarkama. Nadam se da ćemo nastaviti pobjeđivati- susret s Japanom najavila je kružna napadačica norveškog Vipers Kristiansanda, Ana Debelić.

Utakmica će biti prenošena na kanalu RTL 2, program počinje u 20 sati.

(www.icv.hr, mš)