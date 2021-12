SP za rukometašice: “Kraljice šoka” idu po drugu pobjedu

- PROMO -

Nakon završetka natjecanja u prvom krugu, ženska rukometna reprezentacija preselila se iz Castellona u Torrevijeu gdje će u drugom krug natjecanja igrati s Argentinom, Španjolskom i Austrijom. Nažalost, Hrvatice u drugi krug nisu prenijele niti jedan bod što će im dodatno otežati borbu za ulazak četvrt završnicu Svjetskog prvenstva.

U Castellonu su ostale važne igračke poluge izbornika Nenada Šoštarića Ćamila Mičijević, Ivana Dežić i Dora Krsnik koje su zbog pozitivnog nalaza na koronavirus u samoizolaciji.

Uoči prve utakmice u drugom krugu, koju Hrvatice igraju danas u 15:30 minuta s Argentinom, iz Hrvatske će se reprezentativnim redovima priključiti dvije nove igračice. Tena Petika, kćerka izbornikove pomoćnice Snježane, inače rođena Koprivničanka, danas igračica zagrebačke Lokomotive, te Gabrijela Gudelj, ključna igračica Zrinskog iz Čakovca. Njih dvije će pokušati rasteretiti reprezentativne suigračice u vanjskoj liniji.

– Puno igračica Argentine igra u vrhunskim europskim klubovima. Borbeni su do krajnjih granica, ali mi moramo isprati “gorak okus iz usta” i doći barem do dvije pobjede. Previše smo u to uložili da bi se na ovaj način vratiti kući- prvu utakmicu drugog kruga najavio je hrvatski izbornik Nenad Šoštarić.

Jedna od najiskusnijih Katarina Ježić uvjerena je je u pozitivan ishod.

– Mogu obećati da ćemo dati sve od sebe. Nadam se da će nas konačno malo sreća pomazati i da ćemo biti spremne za utakmicu- optimistična je kapetanica Katarina Ježić.

Utakmica će biti prenošena na kanalu RTL 2.

(www.icv.hr, mš)