SP za rukometašice: „Kraljice šoka“ uz dosta muke do pobjede nad Argentinom 

U prvom susretu drugog kruga Svjetskog prvenstva za rukometašice u Španjolskoj Hrvatska je pobijedila Argentinu 28:22.

Hrvatice su dobro ušle u utakmicu, imale su stalnu prednost, koja je rasla do 18. minute, kada su pogotkom Ane Debelić vodile 9:5. U tom trenutku, kao da su stale. Argentinke koriste u dva navrata igračicu više i do odlaska na odmor imaju prednost od dva zgoditka 14:12.

U drugom dijelu „kraljice šoka“ su se postepeno digle i do kraj došle do pobjede 28:22.

Najefikasnije u hrvatskim redovima su bile Stela Posavec s osam te Katarina Ježić i Valentina Blažević s po četiri zgoditka, dok je Tea Pijević sakupila 13 obrana.

– Došlo je do „crne rupe“, kada se ozlijedila Ana Debelić, ali smo se na odmoru dogovorili da možemo doći do pobjede. Kada smo u drugom dijelu ponovno poveli sve je bilo riješeno. Bilo je teško, cure su ostavile „srce na parketu” i došli do pobjede. Svaka igračica sebe je ugradila u pobjedu. Pobijedila je ekipa, a ne pojedinac – zadovoljan je bio hrvatski izbornik Nenad Šoštarić.

Najbolji strijelac u hrvatskim redovima također je odisala zadovoljstvom.

– U posljednjih deset minuta s nekoliko uzastopnih zgoditaka i dobom obranom smo došli do pobjede – nakon susreta izjavila je Stela Posavec

Hrvatska: Tea Pijević (12+1), Lucija Bešen, Ivana Kapitanović (0+2), Paula Posavec 2, Stela Posavec 8, Tena Petika Larissa Kalaus 3, Katarina Ježić 4, Gabriela Gudelj, Lara Burić 3, Andrea Šimara 1, Ana Debelić 3, Ana Turk , Josipa Mamić i Valentina Blažević 4. Izbornik: Nenad Šoštarić.

(www.icv.hr, mš)