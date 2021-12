Spider grupa obilježila 30 obljetnicu rada: Godišnje proizvedu 500 milijuna vrećica čajeva i izvoze na sve kontinente svijeta

- PROMO -

Ovo je „holivudska priča“. Priča o firmi koju je te 1990. pokrenula Jasna. Bila je to trgovina na veliko i malo. Šest godina nakon toga, njen suprug, Nikola, napustio je duhansku tvrtku u kojoj je radio i priključio se supruginom biznisu. Te 1996. godine su krenuli s ljekovitim biljem. Oni su doista poduzetničko čudo, oni su danas „okrunjeni hrvatski kraljevi čajeva“. Oni se prezivaju Nemčević, oni su Spider grupa i Herbarium, njihovi se čajevi se piju na svim kontinentima. U 50 zemalja diljem svijeta, pronosi se i ime Pitomače i Virovitičko-podravske županije i Hrvatske. Oni su jedna od najljepših priča Virovitičko-podravske županije. I da, ako Hollywood ikad čuje za njih, bilo bi sjajno kada bi snimao film jer oni su doista „priča za film“. Oni danas, pune 500 milijuna vrećica čajeva, a počeli su se nekoliko kilograma koprive, koje su 1996. godine, otkupili od „bakice“ koja im je došla s biciklom u „stanicu za otkup bilja“. I tada i danas njihov je moto bio „od polja do stola“. I tada i danas držali su do sredine u kojoj žive i rade. Tada su bili mali, danas su giganti koji su posebno snažno rasli u vrijeme koronavirusa.

Denis Nemčević naslijedio je oca Nikolu Nemčevića na mjestu predsjednika Uprave. Danas je na čelu tvrtke osam godina, a iako mu je 36 na leđima, još uvijek ga krasi dječački osmjeh, no i čvrsta poduzetnička odlučnost što je prepoznata u gospodarskom svijetu, pa je Denis triput proglašavan „menadžerom godine Hrvatske“. Uz vjerne suradnike, uvijek je imao podršku u majci Jasni i sestri Dijani, iako i danas, svi oni uvijek ističu nemjerljivu ulogu oca Nikole, koji ih je prerano napustio.

U Restoranu Zlatni klas u Otrovanecu, u petak je obilježeno 30 godina od osnutka firme. Lani se nije moglo. Koronavirus je stopirala obilježavanje, no ove godine, iako skromno, uz pridržavanje epidemioloških mjera, nazočni su se sjetili i tri desetljeća od osnutka i 25 godina od početka bavljenja ljekovitim biljem. Na video ekranima, mogle su se evocirati uspomene od 1990. do danas, ali i čuti o novim investicijama. U tim prvim godinama, oni su opskrbljivali tvornice čajeva, između ostalih Plivu, kasnije i Cedevitu. Danas pod njihovim okriljem posluju Biofarma – koja se bavi uzgojem organske kamilice i drugog bilja, Đolta – specijalizirana za otkup bilja od kooperanata, Jan Spider – tvrtka za preradu ljekovita bilja, te Herbarium – zadužen za opremanje čajeva. Ključna stvar u razvoju je bio i ulazak Evertona u vlasničku strukturu Spider grupe…

Zaposlenici ove tvrtke, u vrijeme koronavirusa dobili su povećanje plaće, a firme su povećale broj zaposlenih. U odnosu na prošlu godinu, povećali su broj djelatnika za 33 posto. U idućoj godini planiraju 50 milijuna kuna novih investicija kako Spider grupa tako Herbarium. Cilj je izgraditi nove pogone s kojima bi povećali proizvodnju za čak 80 posto.

Sve to Denis Nemčević predstavio je prijateljima, gospodarstvenicima, partnerima, među kojima je bio i virovitičko-podravski župan Igor Andrović uz svog zamjenika Marija Klementa, predsjednika Županijske skupštine Dinka Begovića, načelnika Općine Pitomača Željka Grgačića, predsjednika HGK ŽK Virovitica Zlatka Pleše…

– Ovo je bila rekordna godina. Bilježimo rekordan rast svih ključnih kriterija poslovanja. Sama Spider grupa poslovala je s 95 milijuna kuna, bilježeći rast u odnosu na lani, od 20 milijuna kuna. Istodobno, Herbarium završava godinu s rezultatom od 76 milijuna kuna, uz rast od 26 milijuna kuna. U strukturi prihoda Spider grupe, više od polovice je izvoz, druga polovica završava u Herbariumu koji izvozi 90 posto čajeva diljem svijeta. Punimo 25 milijuna kutija čajeva, a to je 500 milijuna vrećica čajeva. Prisutni smo na svim kontinentima – rekao je Nemčević.

Nekad su imali samo nekoliko zaposlenih ljudi, danas je broje više od 200 djelatnika.

– Danas imamo 200 zaposlenih, no želimo povećanje broja. Primjerice, prije dvije godine, kada smo se spajali s talijanskim partnerom, u Herbariumu je bilo 40, danas je 90 zaposlenih. Nagodinu želimo 120, cilj je u budućnosti imati ih 250. Očekujemo i značajan rast prihoda i profita i svih ključnih elemenata poslovanja – naglasio je Denis Nemčević.

Riječi zahvale i Denisu Nemčeviću i ovim poslovnim rezultatima, uputili su i Zlatko Pleša, predsjednik HGK ŽK Virovitica i Željko Grgačić, načelnik općine Pitomača, govoreći o značaju Spider grupe i Herbariuma na gospodarstvo Virovitičko-podravske županije i općine Pitomača.

Osim toga i virovitičko-podravski župan Igor Andrović, imao je samo riječi hvale.

– Kao župan sam sretan i ponosan jer jedna takva tvrtka posluje na području Virovitičko-podravske županije. Gdje god dođemo i gdje spomenemo Pitomaču i Virovitičko-podravsku županiju, nema tko ne zna za čajeve s ovog područja, nema tko ne zna za vrijednu obitelj Nemčević. Hvala vam što sve ove godine radite i za gospodarstvo i poduzetništvo, za dobrobit svih segmenata našeg društva pronoseći ime i Pitomače i Virovitičko-podravske županije i Hrvatske, diljem Lijepe naše i diljem svijeta – zaključio je župan Igor Andrović.

