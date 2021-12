SPORTSKI VREMEPLOV Pogledajte video prilog iz 1996. godine kada je pred prepunim suhopoljskim tribinama legendarna Mladost 127 ugostila splitski Hajduk

- PROMO -

Već smo ranije u nekoliko navrata pisali o legendarnoj suhopoljskoj Mladosti 127. Podsjetimo da je klub osnovan davne 1923. godine pod imenom Tomislav te djeluje do 1942. godine. Zatim se nakon rata, odnosno 1948. godine osniva klub pod imenom Mladost, koji nakon spajanja s klubom SD Partizan mijenja ime u Partizan 1958. To ime je zadržano sve do 1991. godine, kada klub mijenja ime u PIK Mladost, a 1992. godine, nakon što je priključena sportska četa 127. HV brigade mijenja ime u NK Mladost 127. S imenom Mladost 127 ostvareni su i najveći klupski uspjesi, čak su četiri sezone proveli u elitnom razredu hrvatskog nogometa. Svoje su domaće utakmice odigravali na predivnom stadionu u Suhopolju, stadionu Park kapaciteta čak 8.000 gledatelja.

Ovog puta donosimo zanimljiv video prilog HRT-a iz listopada 1996. godine, kada je u Suhopolju gostovao Hajduk. Gosti iz Splita, pred 7.500 domaćih navijača slavili su s minimalnih 2:1.

Veliki pljesak ‘prolomio’ se tribinama stadiona Park u 11. minuti kad je Lučano Zgrablić zabio za početno vodstvo momčadi Tonka Vukušića. Hajduk je uspio poravnati već u 14. minuti, strijelac je bio Mass Sarr, a pobjedu Splićanima donio je Josip Skoko svojim pogotkom tek u 86. minuti susreta.

Mladost 127 Suhopolje – Hajduk Split 1:2

Mladost 127: Anto Jakovljević, Ivica Ferenčević, Damir Dittrich, Stipe Bošnjak, Alen Mrzlečki, Lučano Zgrablić, Jure Jurić, Joško Farac, Besnik Prenga, Mladen Bubek i Irfan Islami. Trener: Tonko Vukušić.

Hajduk Split: Tonči Gabrić, Vik Lalić, Darko Jozinović, Goce Sedloski, Niko Čeko, Igor Tudor, Ivan Jurić, Kazimir Vulić, Jurica Vučko, Josip Skoko i Mass Sarr. Trener: Ivan Buljan.

Glavni sudac ove utakmice bio je Miroslav Vitković (Varaždin), a pomoćnici Branko Stipković i Jadranko Grgona, obojica iz Zagreba.

(www.icv.hr, www.vpz.hr)