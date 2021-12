Stiže nam snijeg? Evo kakvo nas vrijeme čeka ovih dana

- PROMO -

Kraća sunčana razdoblja u većem dijelu Virovitičko-podravske županije obilježila su prijepodne. Od sredine dana s juga su se počeli gomilati oblaci. Tmurno i sivo vrijeme uz iznadprosječno visoke temperature zraka obilježit će Božić. Povremena kiša će u satima pred nama biti sve češća i rasprostranjenija pojava. Kišne kapi su već na području Papuka i podpapučkih predjela obilježile dio ranog poslijepodneva donijevši 1-7 mm oborine.

Trenutne se temperature zraka na području Virovitičko-podravske županije kreću od 6°C do 13°C. U satima pred nama očekujemo postupan pad temperature zraka, prije osjetnijeg pada tijekom sutrašnjeg dana. Jugozapadni vjetar će postupno okretati na sjeverne smjerove oko ili koji sat iza ponoći.

Tijekom nedjelje očekujemo nastavak tmurnog, sivog, nestabilnog i promjenjivog vremena. Jutarnje će temperature zraka tijekom nedjelje biti i najviše dnevne vrijednosti. Dok će tijekom dana temperature zraka biti u padu. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 5°C do 8°C ili koji stupanj više na istoku županije. Sredinom dana od 2°C do 5°C ili koji stupanj više. Do večeri oko 0°C ili koji stupanj više. Oborine će s padom temperature zraka postupno tijekom poslijepodneva prelaziti u susnježicu i snijeg.

Mogućnost je kiše koja se može lediti pri dodiru s hladnom podlogu tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak i tijekom ponedjeljka u jutarnjim satima.

Još je puno nejasnoća u vezi tipa oborine tijekom nedjelje, ali postoji umjerena vjerojatnost za formiranje tanjeg snježnog pokrivača na Papuku te u zapadnim i sjevernim predjelima Virovitičko-podravske županije. Ponegdje i to 5 centimetara. Bez brige, lopate za snijeg neće biti potrebne.

Očekujemo vjetar sjevernih smjerova. Na području Virovitičko-podravske županije do ponedjeljka očekujemo između 20-40 mm oborine. Tijekom ponedjeljka u jutarnjim satima još oborine, uglavnom u obliku snijega.

Dan će obilježiti suho vrijeme. Hladnije. Mogućnost poledice. Od utorka postupno toplije. Osjetnije zatopljenje očekujemo od četvrtka. Ponegdje ponovno tijekom dana do 14°C. Tlak zraka u porastu, južni i jugozapadni vjetar. Od utorka pa sve do kraja tjedna bi se trebalo zadržati suho. Tijekom srijede rijetko uz gdje koju kišnu kap. Kraj 2021. godine i početak 2022. godine trebalo bi obilježiti novo osjetnije zatopljenje uz iznadprosječno visoke temperature zraka. Novogodišnja noć na osnovu trenutnih prognostičkih izračuna trebala bi biti suha, stabilna i iznadprosječno topla. Ponegdje do 10°C.

(www.icv.hr, kp)