Tradicionalno darivanje djece s područja općine Čačinci u povodu Svetog Nikole održat će se u nedjelju, 5. prosinca u prostoru Doma kulture u Čačincima od 16 sati.

Dolazak Sv. Nikole s punom vrećom darova na leđima i njegovog pratioca Krampusa bit će prema sljedećem rasporedu:

– od 16: 00 do 17:30 sati djeca od 0 do 7 godina

– Od 17:30 do 18:30 sati djeca od 7 do 15 godina

Organizirano je fotografiranje sa sv. Nikolom za svu djecu, cijena simboličnih 10 kuna.

(Općina Čačinci)