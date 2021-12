Temperature ponovno u padu: Evo kakvo nas vrijeme čeka u danima pred nama

- PROMO -

U danima pred nama očekujemo stabilne vremenske uvjete pod djelovanjem anticiklonalnog tlaka zraka. U hladnijem dijelu godine na kopnu bi to značilo tmurno i sivo vrijeme uz čestu, ponegdje i dugotrajniju maglu ili sumaglicu te rosulju ili izmaglicu na kopnu. Ponegdje će biti slabih oborina u obliku rosulje ili gdje koje kišne kapi.

Do kraja tjedna očekujemo tmurno i sivo vrijeme. Sunčana razdoblja rijetka i kratkotrajna. Najveća vjerojatnost sunčanih razdoblja je tijekom petka i nedjelje. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -2°C, u dane vikenda do 3°C. Najviše dnevne od 5°C do 7°C. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova.

Tjedan pred nama donosi daljnji pad temperature zraka, barem u prvoj polovici tjedna. Jutarnje će se temperature zraka ponegdje spustiti do -6°C, dok će se najviše dnevne uglavnom kretati oko 5°C. Zadržat će se suho.

(www.icv.hr, kp)