Tomislav Kolec u sjećanje na žrtve Voćina hodočastio od Kapele Dvora do Voćina: 47 kilometara za 47 mučenika

U sjećanje na nevine žrtve Voćina, Tomislav Kolec je u nedjelju, krenuvši u 7,00 sati od Hotela Kurija Janković u Kapela Dvoru, propješačio 47 kilometara do Voćina. Bilo je to 4. hodočašće kojim se hodnjom do Voćina želi prisjetiti na nevine hrvatske žrtve ovog potpapučkom naselja. Ovaj Virovitičanin, je uz svoje domaćine, Darka Božičkovića i Ivana Đuzela, paljenjem svijeće kod središnjeg spomen obilježja odao počast nevinim žrtvama Voćina.

Inače, Tomislav Kolec će u ponedjeljak, 13. prosinca, kada je u Voćinu 13. Hodočašće hrvatskih branitelja, Hrvatske vojske i policije Gospi Voćinskoj, u svečanoj odori HV kao dragovoljac i umirovljeni časnik HV, u procesiji nositi zavjetnu svijeću.

(vpz.hr, Foto: D. Božičković)