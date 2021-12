U Gornjem Miholjcu održan “Božićno-novogodišnji turnir 2021.” u streljaštvu zračnom puškom

- PROMO -

Streljački klub “Miholjac” bio je organizator “Božićno-novogodišnjeg turnira 2021.” u streljaštvu zračnom puškom, koji je održan na automatskoj streljani u Gornjem Miholjcu u utorak i srijedu, 28. i 29. prosinca.

Na turniru su se natjecale sve dobne kategorije, pojedinačno i ekipno, a pucalo se po 20 diabola za meč plus 10 probnih diabola, u vremenu od 30 minuta.

REZULTATI POJEDINAČNO

Streljačka škola dječaci (sjedeći stav):

1. Ivan Šantak (156)

2. Marko Šantak (152)

3. Niko Knežavić (146)

Streljačka škola djevojčice (sjedeći stav):

1. Ema Varju (163)

2. Sara Gašpar (124)

3. Dora Sejkora (119)

Juniori i juniorke:

1. Gabrijela Gerenčir (159)

2. Ivan Knežević (146)

3. Antonio Kovačević (141)

Kadeti:

1. Leo Varju (158)

2. Karlo Šantak (121)

3. Mihael Gašpar (112)

Kadetkinje:

1. Sara Antolović (148)

2. Ana Sejkora (139)

Seniori:

1. Renato Kolinger (169, 84 druga serija)

2. Antonio Mrva (169, 80 druga serija)

3. Siniša Gerenčir (162)

Seniorke:

1. Marina Knežević (153)

2. Stojanka Varju (147)

3. Božica Šantak (131)

Branitelji:

1. Damir Boljevčan (167)

2. Dragutin Fišli (156)

3. Mario Sabo (142)

Veterani:

1. Stjepan Krahulec (163)

2. Filip Podboj (152)

3. Drago Ladović (149)

REZULTATI EKIPNO

1. GO UHDDR Slatina (490)

2. SK “Miholjac” (479)

3. ZUiČ HVIDR-a VPŽ (457)

4. TO UHDDR Sladojevci (438)

5. TO UHDDR Gornji Miholjac (428)

6. Udruga HVIDR-a Slatina (384)

Turnir, na kojemu se natjecalo šest ekipa i 38 pojedinaca, sudio je predsjednik SK “Miholjac” Josip Kovačić. Kategoriju “dobar strijelac” osvojio je kadet Leo Varju sa 158 pogođenih krugova.

Odličja, medalje pojedinačno i pehare ekipno, najboljim strijelcima uručio je predsjednik Zajednice udruga i članova HVIDR-a Virovitičko-podravske županije i predsjednik Odbora za hrvatske branitelja Virovitičko-podravske županije Mato Bubaš.

(www.icv.hr, adf, foto: D. Fišli)