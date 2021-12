U Gradskom muzeju Virovitica otvorena izložba božićnih čestitaka „Sve dobro: puno sreće, zdravlja i veselja“

- PROMO -

Danas (petak) je u sklopu manifestacije „Prosinac u gradu“ u Gradskom muzeju Virovitica otvorena izložba pod nazivom „Sve dobro: puno sreće, zdravlja i veselja“. Riječ je o izložbi božićnih čestitaka, kao i božićnih i novogodišnjih običaja za virovitičko područje. Čestitke koje su izložene izdvojeni su primjerci čuvani u zbirkama Kulturno-povijesnog i Etnološkog odjela Muzeja te potječu iz 20. stoljeća.

– Kako je tehnologija uzela maha to nas je ustvari i potaklo da napravimo ovakvu izložbu. Kako smo se odmaknuli od fizičkih čestitaka odnosno od fizičkog čestitanja gotovo da više ni ne upućujemo čestitke jedni drugima nego si šaljemo poruke, a samo čestitanje nekako kao da je ostalo po strani. Taj segment čestitanja u realnom prostoru i vremenu uz posredstvo fizičkih papirnatih čestitaka koje na sebi imaju prigodne blagdanske motive i prigodnu pisanu poruku vlastitom rukom, taj neki osobni moment smo željeli vratiti u samu formu čestitanja i to je zapravo bila nit vodilja – objasnila je Nikolina Hećimović, kustosica Kulturno-povijesnog odjela Gradskog muzeja Virovitica te dodala kako je bitno i mlade naraštaje potaknuti na ovakav način čestitanja, ali da im se pokaže kako je to nekada izgledalo.

– Naša je namjera da mladima pokažemo kako je to nekada izgledalo i općenito o načinu funkcioniranja od takvog obrasca ponašanja, od takvog čestitanja. Htjeli smo ih malo vratiti u prošlost, odnosno u prvu polovinu 20. stoljeća kada su se, osim što su se ispisivale rukom, sam tekst se pisao krasopisom – dodala je Hećimović.

Na otvorenju izložbe uz ravnateljicu Muzeja Mihaelu Kulej i autorice izložbe Nikolinu Hečimović i Jasminu Jurković Petras, prisustvovala je i zamjenica gradonačelnika Virovitice Vlasta Honjek-Golinac koja je i otvorila izložbu.

– Drago nam je što Muzej njeguje starinske običaje i što nas podsjeća na njih. Poseban je bio osjećaj prilikom slanja čestitaka, ali i njihovog primanja u blagdansko vrijeme. Stizalo ih je i po desetak, ali sada se one nažalost više ne šalju. Stoga su ovakve izložbe zaista dobrodošle, jer one koji su to proživjeli, podsjeti na prošle dane, a nove generacije upozna s običajima i kako se nekada nešto slavilo. Danas je sve virtualno, živimo u brzom svijetu i brojni običaji su stavljeni na stranu te ih je stoga važno na ovakav način očuvati – rekla je zamjenica gradonačelnika Vlasta Honjek-Golinac.

Nakon otvorenja izložbe održana je radionica krasopisanja na kojoj su sudjelovali učenici Tehničke škole Virovitica, a koju je vodila kustosica Kulturno-povijesnog odjela Nikolina Hećimović.

– Radionica je proizašla iz izložbe čestitaka jer smo primijetili da je na nekim čestitkama autor pisao krasopisom te smo time željeli potaknuti učenike da tu praksu krasopisanja ožive. Nadamo se da će u budućnosti, kada malo savladaju pisanje, početi i pisati prave fizičke čestitke i na njima koristiti krasopis – istaknula je kustosica Nikolina H.

Na početnoj radionici učenici su radili sastavne elemente krasopisa. Da učenje krasopisa nije lako, potvrdila je i učenica prvog razreda Tehničke škole Virovitica.

– Nikad nisam probala pisati krasopisom, čini mi se vrlo zanimljiv iako je za prvi put malo teško za naučiti, ali mislim da bih to dobro savladala uz malo više vježbe – rekla je Sara Rešetar te dodala kako će ove godine napisati i neku čestitku povodom Božića.

Ulaz na izložbu je besplatan za sve posjetitelje, a bit će otvorena sve do 15. siječnja 2022. godine u predvorju Muzeja. Ulazak je moguć uz predočenje COVID 19 potvrde, važećeg negativnog testa ili dokaza o preboljenju.

(www.icv.hr, ib; foto: I. Barčan)