U LOVU NA PROLJEĆE U EUROPSKOJ LIGI Dan D za Dinamo: Evo gdje gledati utakmicu protiv West Hama

Hoće li Dinamo proljeće dočekati u Europskoj ligi ili Konferencijskoj ligi, doznat ćemo večeras od 21 sat kada hrvatski prvak gostuje kod West Hama u posljednjem kolu grupne faze Europske lige.

Turbulentno je razdoblje iza ‘modrih’. Momčad je ušla u seriju loših rezultata, Damir Krznar podnio je ostavku nakon ispadanja iz Kupa te je na vruću klupu zasjeo Željko Kopić. No, nije upalila šok terapija. Hajduk je nakon dugo vremena dominantno protutnjao Maksimirom i pobijedio 2-0 u najvećem hrvatskom derbiju.

Potreslo je to sve u Maksimirskoj 128. Dinamo ne izgleda dobro. Djeluje beskrvno, bezidejno, tromo i potrošeno. Nema više igrača poput Joška Gvardiola, Lovre Majera i Kristijana Jakića koji su pravili razliku na terenu. Prava pojačanja nisu došla, a takvu kvalitetu je nemoguće nadomjestiti.

No, bez obzira na sve loše što se dogodilo u posljednje vrijeme, igrači Dinama moraju sve to zatomiti u svojim glavama i koncentrirati se samo na to kako srušiti West Ham. A onda klupsko vodstvo bi na zimu trebalo dobro zasukati rukave te Željku Kopiću ili novom treneru dovesti prava pojačanja. Hrvatski prvak s ovakvim rosterom teško može voditi ravnopravnu bitku na oba fronta.

‘Modri’ su osigurali proljeće u Konferencijskoj ligi, ali baš nitko u klubu nije slavio nakon remija s Genkom u prošlom kolu. Igrači su tužnih i zamišljenih pogleda stali pred navijače. Svima su se povećali apetiti nakon sjajnih rezultata u prethodnim sezonama i upravo zbog toga bi ispadanje iz Europske lige bilo veliko razočaranje za klub – prenosi 24sata

– Europska utakmica, West Ham je tradicionalni engleski klub s bogatom povijesti, igraju jako dobru sezonu. Svi osim Petkovića i Franjića su na dispoziciji, momčad je motivirana, kvalitetno smo pripremili utakmicu. Očekujem da ćemo biti u pravom izdanju, ulog je nastavak natjecanja u Europskoj ligi. Vjerujem da ćemo svi napraviti sve što je u našoj moći da odigramo odličnu utakmicu bez obzira u kojem sastavu će West Ham zaigrati. Da budemo pravi i da dođemo do rezultata koji nam osigurava nastavak natjecanja u Europskoj ligi – kazao je Željko Kopić na press konferenciji.

Dinamo je drugi na ljestvici s dva boda više od Genka. Za prolazak u eliminacijsku fazu Europske lige bit će mu dovoljan i bod, ali mogao bi proći i s porazom. No, u tome slučaju belgijski klub ne smije slaviti protiv bečkog Rapida. Ipak, u prilog definitivno ide činjenica da West Ham ulazi rasterećen u ovaj dvoboj s već osiguranim prvim mjestom i europskim proljećem te Dinamovci u tome vide svoju šansu.

No, da se pita nogometaša West Hama Nikolu Vlašića, on bi volio da hrvatski predstavnik ispadne iz Europske lige.

– Bilo je lijepo kad sam došao na Maksimir s West Hamom i pobijedio 2:0, ali to je samo jedna pobjeda iz valjda 20 pokušaja! Znam da pobjedom možemo izbaciti Dinamo iz Europa lige. Svima iz Hajduka, pa tako i meni, bi se to jako svidjelo, no da budem iskren, fokusiran sam na West Ham i ne razmišljam previše o tome. Samo želim pobjeđivati – rekao je Vlašić.

Ipak, mi se nadamo kako se to neće dogoditi. Dinamo je velike stvari napravio u Europskoj ligi. Prošle sezone senzacionalno je srušio Tottenham i probio se do četvrtfinala. Hrvatski prvak pokazao je da se može nositi s najjačima, a West Ham to upravo i je. Bit će to pravi test i pokazatelj koliko ‘modri’ mogu ove sezone u europskim natjecanjima.

Utakmica počinje u 21 sat, prijenos je na Areni Sport 1, a emisija uoči utakmice počinje sat vremena ranije.

(24sata.hr)