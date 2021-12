U nedjelju tradicionalna utrka ”Osijek trči”, idejni začetnik, pjevač Igor Delač i sam u remisiji od opake bolesti

- PROMO -

U sklopu obilježavanja Dana grada održat će se treća tradicionalna humanitarna akcija “Osijek trči – I ti to možeš, daruj svoje kilometre”, čiji će sav prihod od startnina i donacija biti uplaćen Zavodu za hematologiju KBC-a Osijek.

Manifestacija će se održati u nedjelju. 5. prosinca 2021. godine utrkama na 5 km i 10 km s početkom u 14 sati, a sudjelovati mogu svi, stariji, mlađi, djeca, rekreativci i drugi.

Utrku organizira poznati osječki pjevač Igor Delač i Atletski klub “Slavonija-Žito” Osijek, u suradnji sa Gradom Osijekom, Osječko-baranjskom županijom, Športskom zajednicom Osječko-baranjske županije i partnerima.

Tim povodom razgovarali smo s idejnim začetnikom te humanitarne akcije Igorom Delačem, koji se i sam prošle godine izborio s opakom Hodgkinovom bolešću, te mu je prije godinu dana, nakon 6 ciklusa kemoterapije, proglašena remisija bolesti.

Je li ga bolest ponukala na takvu humanitarnu akciju, bilo je prvo pitanje koje smo uputili poznatom glazbeniku.

– Zapravo je moja ideja nastala 2018. godine sam shvatio da bih tu neku moju pojavnost kroz glazbu mogao iskoristiti za opće dobro a kako sam se godinama bavio trčanjem, odlučio sam to povezati. Posebice me ponukalo jer sam imao meni jako lijepu i dragu akciju prijavivši se putem aplikacije na “Čini pravu stvar” gdje sam ostvario jedan svoj izazov istrčavši osječki polumaraton 21 kilometar za 21 kromosom. To je zgodna aplikacija gdje ljudi uplaćuju taj zamišljen izazov, tako da sam za tu akciju prikupio čak 7000 kuna, iako je ciljani iznos bio dvije tisuće, a sve je išlo Udruzi za Downov sindrom OBŽ i Grada Osijeka. To je za mene bilo predivno iskustvo, u cilju su me dočekala ta dječica, oni su bezgranično otvoreni i dragi. To mi je onda bio pokretač da napravim nešto više. U suradnji s Atletskim klubom Žito, objedinili smo ne samo “moju” utrku, već i FERIBE biciklijadu i Ferivi baranjski polumaraton, sve u rekreacijsko-turističko-kulturni projekt koji na pozitivan način širi svijest o važnosti kretanja i zdravog načina života, a pod sloganom “To mi je u prirodi”.

Drago mi je da humanitarna akcija, “Osijek trči” iz godine u godinu raste. To su zapravo dvije trke od 5 i 10 kilometara za koje se napraćuje startnina, a ove godine je to 50 kuna. I ima jedna utrka od 2 kilometra, ta mi je posebno draga, koja je namijenja djeci i početnicima.

Utrka se uvijek planira uz neki događaj, ove je to uz Dan Grada Osijeka i uvrštena je u program proslave, drago nam je što su i Županija i Grad prepoznali tu lijepu ideju i priključili joj se.

Prve je godine bilo oko 400, druge oko 600, a ove godine očekujemo i do tisuću sudionika.Prikupljen iznos prvom utkom išao je Zakladi Ane Rukavine, druge dječjem odjelu odnosno Pedijatriji KBC-a Osijek, a ove godine će prikupljeni novac biti doniran Odjelu hematologije KBC-a – zadovoljno i ponosno kaže Delač.

Redovito ste se bavili sportom, trčali, živjeli zdravo. Kako ste reagirali kada ste saznali za dijagnozu?

Bio je to pravi šok, život mi se preko noći promijenio. Istina je da sam se trčanjem počeo baviti prije 10-tak godina kada sam prestao pušiti. Kažu kako je dobro jednu lošu naviku zamijeniti dobrom, i ja sam, eto, živ primjer da to funkcionira, a cigarete mi više nikad nisu pale na pamet – veselo priča Igor i nastavlja otvoreno i sa zadivljujućom jednostavnošću pričati o svojoj borbi za život.

– Obolio sam u rujnu 2019. Naime, iako sam na sistematskom pregledu par mjeseci ranije, imao gotovo savršene nalaze, nakon vađenja krvi primjećen je visok CRP, a nakon pretraga dijagnostiran mi je rak limfoma, Hodgkinova bolest, četvrti stadij. Naravno, bio je to šok. Na početku sam bio malo kivan jer zdravo sam živio, rojile su mi se svakakve misli, posebice kada sam otkrio kolika je stopa preživljavanja, ali brzo sam se sabrao i to prihvatio, te uz potporu svoje obitelji, supruge i kćerke, započeo borbu s bolešću. U lipnju 2020. sam bio na kemoterapiji, prošao sam 6 ciklusa, pa mi je u prosincu iste godine proglašena remisija bolesti. Nadam se da je to iza mene, no, priznajem, neke stvari je ta bolest posložila u mom životu, shvatiš prioritete. Doista iz svake neugodne situacije treba izvući nešto dobro. Bolest je postavila neka pravila i onda sam shvatio da tempo kojim sam živio unazad 5 godina, nije bio “normalan” i povratka na staro nema.

Cijeli život sam u glazbi, vikendi su bili najvažniji jer su onda bile najjače ”gaže”. Stoga sam odmah po postavljanju dijagnoze nazvao svoj Aura bend i rekao im kakva je stvar. Naime, imali smo već dogovorene svirke, ali ja se nisam više mogao vratiti na to. Posložili smo si nekako obiteljski život, kćerka i supruga i funkcioniramo – priča Igor.

Vi ste poznati i kao svojevrstan hrvatski glazbeni fenomen. Vaša je pjesma po 8. put zaredom zasjela na prvo mjesto glazbene ljestvice i unatoč bolesti nižete uspjehe. Nastavljate li se baviti glazbom?

– Ostaje dio autorskog kreativnog dijela, a u sklopu toga su i neki manji koncerti.

Točno je da je moja karijera doslovce eksplodirala u mojim 50-tim godinama života. Naime, došao sam u fazu kada sam se razišao sa bivšom izdavačkom kućom, a sagledavajući postignutu glazbenu karijeru, nisam mogao reći da sam nezadovoljan. No, nisam očekivao više ništa spektakularno, iako moj nemirni duh nikada ne odustaje (smijeh). A onda sam se sreo sa svojim sadašnjim suradnicima ocem i sinom Miroslavom i Ivanom Zečićem (HitFactory) i uslijedila je pjesma Budan 2018. godine, malo drugačija, u modernijem izričauj od onoga što sam do tada radio i nadao sam se da će ući na listu HR Top 40, koja je nekako svima mjerilo. Međutim pjesma je u par tjedana zasjela na prvo mjesto, a nakon nje nastavile su druge pjesme. Upravo je to ono na što sam strahovito ponosan, da sam možda jedini izvođač kojem je pošlo za rukom da svi hitovi pa i uključujući zadnju “Samo zbog vas”, su zasjeli na prvo mjesto. Znači 8 pjesama zaredom sve su bile na prvom mjestu te relevantne liste Top 40 koja prati vrtnju pjesama po radijskim postajama diljem Hrvatske. Ta jedna spoznaja da su godine samo broj, to mi je naravno bio jedan dodatni stimulans u borbi protiv opake bolesti, strašna motivacija da istrajem. Album je evo upravo u pripremi, za koji dan treba ugledati svjetlo dana, i to je zaokruženih mojih 40 godina bavljenja glazbom – kaže Delač priznajući kako se već pomirio sa zalaskom karijere, a ni u primislima mu nije bio takav “bum” u 50-toj godini života.

Koji su budući planovi?

Budući planovi? Polako ići jednim tempom, ne odričem se glazbe, ona je moj život. Posebno mi je bio drag moj povratnički koncert koji sam održao krajem rujna ove godine, na otvorenom u sklopu rekreativne biciklijade u Zlatnoj Gredi. Koncert je bio dva sata i malo sam se pribojavao nakon bolesti, ali čim sam došao na binu, osjećao sam se kao riba u vodi. Sve moje aktivnosti bit će usmjerene i dalje na poruku ljudima da ne odustaju, kako kaže i moja pjesma “Samo zbog vas” s kojom sam se nedavno vratio na glazbenu scenu – zaključuje Igor.

(www.icv.hr, tj)