U Osijeku se “zavrtio” najveći panoramski kotač u Hrvatskoj: Gradonačelnik Radić najavio nastavak Adventiranja

Najveći panoramski kotač u Hrvatskoj, osječki “Sky View”, sinoć (četvrtak) premijerno se zavrtio u Parku kralja Držislava u Osijeku.

Prvu vožnju Ferrisovim kotačem otvorili su gradonačelnik Osijeka Ivan Radić i župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić, ističući kako je riječ o kruni osječkog Adventiranja.

Kotač “Sky View” visok 35 metara, težak 90 tona, ima 24 zatvorene kabine za sjedenje šest osoba, a ukupnog je kapaciteta 144 osobe. U Osijek je stigao iz Istanbula te nakon prijeđenih 1.000 kilometara Osječanima i njihovim gostima nudi najljepši pogled na ‘Grad na Dravi’ i njegove glavne znamenitosti – baroknu Tvrđu, pješački most, rijeku Dravu i konkatedralu.

– Željeli smo građanima i posjetiteljima grada Osijeka ovog Adventa pružiti turističku atrakciju kakvu imaju sve velike europske i svjetske metropole. Sada ga ima i slavonska metropola. Ovo je najveći kotač u Hrvatskoj, a u Osijeku će ostati do kraja siječnja, tako da će se svi zainteresirani stići provozati – rekao je gradonačelnik Radić te najavio nastavak Adventiranja i božićnog tramvaja.

– Zbog velikog interesa i reakcija sugrađana, posjetitelja i ugostitelja, odlučili smo produžiti Adventiranje i Božićni tramvaj do 31. prosinca. Također smo na Badnjak od 20 sati, kao i na Silvestrovo cijeli dan, osigurali besplatan javni gradski prijevoz. Nadam se da smo svojim sugrađankama i sugrađanima uspjeli uljepšati blagdane svim događajima i iznenađenjima ovog Adventa – dodao je Radić.

Produženo osječko Adventiranje tako je uz novu turističku atrakciju postalo uvertira u trodnevni festival hedonizma na hrvatskom istoku. Naime, 29. prosinca počinje HeadOnEast, a trajat će sve do 31. prosinca kada Osijek s Ivanom Zakom na glavnom trgu ulazi u novu godinu.

Sva tri događaja zajedno organiziraju Grad Osijek i Osječko-baranjska županija.

– Htjeli smo da ovaj Advent u Osijeku bude najljepši u Hrvatskoj i mislim da smo u tome uspjeli. Odmah nakon Adventa ide manifestacija HeadOnEast koju nismo mogli ranije organizirati zbog vremenskih prilika. Pozivam sve da dođu i na produžetak Adventa i na HeadOnEeast, sigurno danas u gradu Osijeku možete pronaći za svakoga po nešto – poručio je župan.

Inače, panoramski kotač “Sky View” radit će svakog dana od 10 do 23 sata, osim na Badnjak i Silvestrovo kada će raditi od 10 do 21, dok će na Božić biti otvoren od 16 do 23 sata. Za vožnju koja traje pet do sedam minuta odrasli će trebati odvojiti 50 kuna, dok je za djecu do 12 godina cijena vožnje 40 kuna, a najmlađi do tri godine mogu se voziti besplatno.

(www.icv.hr, tj)