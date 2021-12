Za Badnjak i Božić umjesto snijega – južina: Temperature će se penjati i do 14°C

- PROMO -

“Ja sanjam jedan bijel Božić”… Nažalost tekst pjesme i ove će godine ostati san ili neostvarena želja. U danima pred nama očekujemo suho i stabilno vrijeme. Bijeli Božić kod nas nije česta pojava. Na području Virovitice smo ga imali svega 11 puta u razdoblju između 1979. i 2020. godine. Zadnji bijeli Božić smo imali, prije 14 godina, 2007. godine.

Tjedan pred nama možemo podijeliti na dva dijela. Prva polovica tjedna sunčanija, stabilnija i hladnija, dok će druga biti oblačnija i osjetno toplija. Jutarnje temperature od -5°C do 6°C ili koji stupanj više u dane vikenda, najviše dnevne od 3°C do 14°C ili koji stupanj više. Vjetar sjevernih smjerova do četvrtka, zatim u naglom okretanju na južne i jugozapadne smjerove na udare umjerene do jake. U dane vikenda uz više oblaka očekujemo povremenu kišu.

Trenutno po izračunima prognostičkih modela ne očekujemo obilnije oborine, već povremene i mjestimične. U jutarnjim, ali i večernjim satima očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu. Zbog niskih temperatura zraka u prvoj polovici tjedna moguća je poledica. Do kraja prosinca ne očekujemo značajniju promjenu vremena. Temperature zraka u blagom padu, ali i dalje iznadprosječno visoke.

(www.icv.hr, kp; foto: ilustracija, arhiv)