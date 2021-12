Županijski vijećnici izglasali proračun za 2022. godinu težak 708,8 milijuna kuna: Na “aktualcu” govorili o brzoj cesti

- PROMO -

Vijećnici Županijske skupštine, u utorak su izglasali do sada najveći županijski proračun, iznosit će 708,8 milijuna kuna. Prema riječima župana Igora Androvića, u 2022. godini planiraju se brojne aktivnosti u školstvu, zdravstvu, poljoprivredi, gospodarstvu i nizu drugih područja, koje neminovno utječu na svakodnevni život svih stanovnika županije.

– Virovitičko-podravska županija već niz godina kontinuirano skrbi o potrebama svojih škola, zdravstvenih ustanova i drugih proračunskih korisnika pri čemu u uvjetima skromnih izvornih sredstava, maksimalno koristi mogućnosti koje pružaju europski fondovi pri čemu je među najboljim županijama u Hrvatskoj – istaknuo je župan Andrović.

Uz već izgrađene sustave navodnjavanja „Kapinci – Vaška“, „Đolta – I. faza“, „Novi Gradac – Detkovac“ u 2022. godini planiran je završetak izgradnje sustava navodnjavanja „Kapinci – Vaška II. faza“ te izrada projekte dokumentacije za II. fazu sustava navodnjavanja Đolta te nove sustave na području općine Lukač, Čađavica, Zdenci i Čačinci-Crnac.

Nastavlja se provedba već započetih projekata, među kojima su Centar za kulturu zdravlja-dvorac Janković Cabuna, izrada projektnih dokumentacija za Centar za pametnu poljoprivredu i ICT djelatnosti, za istraživanje geotermalnih potencijala na području VPŽ te za sušionicu povrća. Nastavit će se provedba projekta razvoja širokopojasnog interneta na području općina Crnac, Čačinci, Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopje, Voćin i Zdenci, kao i Centra za podršku, savjetovanje i osnaživanje. Planira se i završetak izgradnje područnih škola u Kladarama i Vukosavljevici te nastavak projekata energetskih obnova područnih škola Novi Gradac i Okrugljača te energetska obnova zgrade A, B i C Opće bolnice Virovitica.

– U planu imamo i nove projekte, izgradnju zgrade Zavoda za hitnu medicinu VPŽ, ambulante Doma zdravlja u Gornjem Bazju, projekt STEM4U2 – STEM komponenta A te Regionalni znanstveni centar – STEM komponenta B. U planu je i projekt Javnog prijevoza na području Virovitičko-podravske županije kojim bi se povećala mobilnost i povezanost građana korištenjem javnog prijevoza – dodao je župan Andrović.

Županija nastavlja i s poticanjem razvoja gospodarstva subvencijom kamata, subvencijom zakupa prostora i ostalih troškova poduzetnicima početnicima, poticanjem tradicijskih obrta te subvencijom kamata za projekte razvoja poljoprivrede. Planirano je i poticanje mikro i malih poduzetnika kroz aktivnost poticanja razvoja poduzetništva i obrtništva. Cijeli proračun možete pogledati OVDJE.

Jedna od tema aktualnog sata bila je neizostavna brza cesta Bjelovar – Virovitica. Vijećnike je zanimalo u kojoj je fazi rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na česticama kojima će prolaziti brza cesta.

– Postupak je pred Upravnim odjelom za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove završen u najkraćem mogućem roku. U navedenom postupku su izrađeni procjembeni elaborati od strane ovlaštenih sudskih vještaka građevinske, poljoprivredne, geodetske struke. Procjembeni elaborati su dostavljeni svim vlasnicima u obuhvatu navedene dionice u katastarskoj općini Špišić Bukovica. Nakon toga su Hrvatske ceste na lokalnom radiju u periodu od 26. do 30. studenog ove godine objavile oglas kojim su svim vlasnicima tih nekretnina ponudili otkup zemljišta po vrijednostima utvrđenim u navedenim procjembenim elaboratima. Nadamo se i vjerujemo da će većina tih vlasnika imovinsko-pravne odnose riješiti sporazumno po pozivu Hrvatskih cesta po iznosima koji su utvrđeni od strane ovlaštenih sudskih vještaka. Sve ono što eventualno ne bude sporazumno riješeno, riješit će se u postupku izvlaštenja koji se također vodi pred našim Upravnim odjelom. Ono što možemo reći prema saznanjima koje imamo, Hrvatske ceste su najavile i novi zahtjev i novi prijedlog za osiguranje dokaza o stanju vrijednosti nekretnina u katastarskoj općini Virovitica. Što se tiče naših upravnih tijela apsolutno je to jedan prioritetni postupak, a i mi ćemo s naše strane to odraditi žurno, u najkraćem mogućem roku – rekla je pročelnica za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove Zorica Hegedušić.

Dugogodišnje iščekivanje navedene ceste komentirao je i župan Andrović.

– Dugo se ta brza cesta spominje. Koja god da je vlast bila i na lokalnoj i na regionalnoj i nacionalnog razini, uvijek je brza cesta nekako bila u prvom planu, a ispala ne da je u drugom, nego u trećem ili petom planu te ništa od toga nije bilo realizirano, do sada u svibnju kada su Hrvatske ceste potpisale ugovor o izgradnji čvorišta Virovitica – Špišić Bukovica sa Osijek Koteksom. Ono što smo kao Županija zahtijevali je da Hrvatske ceste krenu u javnu nabavu za izvođača radova za ta dva čvorišta prije ishođenja građevinske dozvole jer smo znali koji su sve postupci za ishođenje građevinske dozvole i da se to sve ne čeka, htjeli smo da Hrvatske ceste ugovore izvođača, što su oni i napravili u petom mjesecu. Izvođač ne može početi radove prije nego što građevinska dozvola ne bude pravomoćna, a toj građevinskoj dozvoli prethodi puno tih tehničkih stvari o kojima je govorila pročelnica Hegedušić. Vjerujem da će sve biti riješeno i da će radovi krenuti početkom iduće godine, negdje u drugom mjesecu po informacijama koje imamo sada – rekao je župan Andrović te dodao da su Hrvatske ceste raspisale Javnu nabavu za prvu dionicu od pet kilometara od Virovitice do Špišić Bukovice te odabrali izvođača i sada se očekuje potpisivanje ugovora.

– I za tu se dionicu rješavaju imovinsko-pravni odnosi kako bi se izdala građevinska dozvola i kako bi mogli početi radovi. Vjerujem da više nema nazad, ugovori su potpisani. Brza cesta je u proračunu Hrvatskih cesta, za 2022. godinu ostavili su za nju 462 milijuna kuna. Doduše ne samo za našu brzu cestu nego i druge brze ceste, ali naša je najspremnija, prva će imati kompletnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu. Također imamo obećanje od resornih ministara i predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića, da će se, nakon što Hrvatska sredinom iduće godine zadovolji kriterije ulaska u eurozonu, Hrvatske ceste i država zadužiti čime će se povećati sredstva za izgradnju i kompletno financiranje dionice brze ceste od Bjelovara, Virovitice do Terezinog Polja, a isto tako još neke brze ceste koje su u drugim županijama, prije svega u Požeško-slavonskoj, koja je kao i mi, kada je riječ o brzim cestama i autocestama, u najgoroj situaciji – rekao je župan.

Sjednica je održana uz predsjedavanje Dinka Begovića, predsjednika Županijske skupštine, a nazočili su joj i zamjenici župana, Marijo Klement i Igor Pavković, županijski pročelnici te ravnatelji županijskih institucija.

(www.icv.hr, mp, foto: K. Toplak)