4. NL BJ-KC-VT Grofovi pokazali karakter i izvukli se iz neugodne situacije: U pogon se vraćaju Mikulić i Lončar, Akassou pred izlaznim vratima

Prvi dio ”nove” natjecateljske sezone u 4. ligi Bjelovar-Koprivnica-Virovitica bio je poprilično turbulentan u Suhopolju. Grofovi su muku mučili s rezultatima u uvodnom dijelu, ostali su bez nekoliko standardnih prvotimaca koji su promijenili svoje sredine, nekoliko je pojačanja “sletjelo” u Park, no do bodova nikako nisu uspijevali doći. Ako kažemo da je igra bila loša, pogriješit ćemo, jer, osim utakmice protiv Pitomače koja ih je jedina nadigrala i slavila s uvjerljivih 8:0, u ostalim dvobojima bilježili su minimalne poraze. Sve to ne zvuči tako loše ako u obzir uzmemo činjenicu da u kompletnom sastavu gotovo da i nisu nastupili, zaredale su se ozljede, izostanci, kartoni, no suhopoljski četvrtoligaši na čelu s trenerom Samuelom Spudićem nisu se predavali, jer, dobro su znali da njihova igra mora kad-tad uroditi plodom.

Malo olakšanja stiglo je nakon prvog osvojenog boda na gostovanju u Đurđevcu, odmah potom osvojio se bod na domaćem terenu protiv Borca, a kad se činilo da stvari kreću uzlaznom putanjom, iz gore spomenutih razloga još su se jednom zaredali porazi. Suhopolje je redom gubilo u Kloštru Podravskom, protiv Tehničara kod kuće i u Grubišnom Polju od Bilogore ’91, a situacija se u tim trenucima činila vrlo lošom jer konkurencija sa začelja tablice polako se počela odvajati.

A onda je krenulo. Nakon spomenutog poraza u Grubišnom Polju, na stadionu Park pala je Čazma. Poveli su tada Grofovi preko Jugovića, dok je tri boda pet minuta prije kraja utakmice donio Marko Sertić iz kaznenog udarca. Spudić je tada prokomentirao kako će im ovi bodovi značiti puno, pobjeda ih je i psihološki podigla, a želja im je tada bila, unatoč teškom rasporedu, doći do još kojeg boda. Dinamo je ipak bio prejak, u Predavcu su poraženi s 3:1, no u pretposljednjem kolu, u županijskom derbiju, raspucali su se protiv Graničar Bušetine i poslali ih na posljednje mjesto.

Slavko Jagarinac, bivši igrač žuto-zelenih, doveo je Graničar Bušetinu u prednost, a to je bilo sve od domaće momčadi. Sertić i Čubelić preokrenuli su tijek utakmice već do poluvremena, u nastavku je Sertić povisio na 3:1, dok je mrežu u završnici pogodio Akassou za veliko slavlje Suhopolja.

Posljednji izazov prije odmora bio je Ferdinandovac koji je u Suhopolje doputovao na krilima pobjede protiv Dinama, ali uslijedio im je hladan tuš. Eric Augusto Akassou odigrao je možda i najbolju utakmicu prvog dijela sezone i s četiri pogotka doveo je svoju momčad do pobjede od 4:1.

– U globalu, nisam oduševljen prvim dijelom sezone jer sam očekivao da ćemo se stabilizirati puno ranije, no okolnosti su nas bacile na drugu stranu i nalazimo se trenutno tu gdje jesmo. Nedostajalo nam je sreće u utakmicama, a platili smo danak i neiskustvu što je dovelo do tog da ne uzmemo previše bodova. S druge strane, vjerovao sam u ekipu i zadovoljan sam njihovim angažmanom, radom i dolascima na treninge, što je u konačnici rezultiralo da u posljednja četiri kola uzmemo bodove, a da je prvenstvo potrajalo još malo, zasigurno bi se podigli za još koje mjesto na tablici. Ekipirali smo se tek pred kraj sezone, imali smo širinu, a sve to omogućilo nam je veće promjene u samoj utakmici i uvođenje igrača koji su na kraju doveli prevagu- prokomentirao je prvi dio sezone trener Suhopolja Samuel Spudić.

A iako je do nastavka sezone ostalo još nešto vremena, u Suhopolju ne prestaju s radom. Pripreme za proljetni dio sezone započinju idućeg tjedna, a radi se i na igračkim pojačanjima. Matej Nemet i Ivan Jugović, koji su na ”posudbu” stigli iz Orešca, vjerovatno će se tamo i vratiti, no postoji mogućnost njihovog ostanka na Parku.



– Naš dogovor s Orešcem bio je da nam dečki pomognu po završetku njihovog prvenstva i da se nakon toga vrate tamo, no ukoliko oni žele, a ja se nadam da žele, bilo bi veliko pojačanje da ostanu u klubu. Naravno da ćemo poštivati dogovor, Orešac se bori za naslov prvaka u 3. ŽNL Istok i izostanak Jugovića i Nemeta bit će im veliki gubitak, no smatram da bi ovdje mogli puno više profitirati kao igrači. Još jedno veliko pojačanje bit će povratak Ante Mikulića nakon ozljede koji je konačno spreman za nove izazove, Luka Lončar također se vraća u trenažni proces, a u pregovorima smo i s još nekoliko igrača. O tom trenutno nebi razgovarao budući da prijelazni rok još nije započeo, no sve će se saznati na vrijeme. Mogu samo reći da će naš trenutni sastav biti pojačan za još nekoliko odličnih nogometaša- dodao je.

Uz pojačanja, očekuje se i nekoliko odlazaka, a najzvučnije ime u tom dijelu je Eric Augusto Akassou koji je trenutno na probi u Bjelovaru i moguć je njegov odlazak iz redova “žuto-zelenih”. Eric je u dosadašnjem dijelu prvenstva bio najbolji strijelac kluba sa sedam pogodaka u 13 odigranih kola i njegov izostanak zasigurno bi bio velik udarac za Suhopolje.

No, kako je i spomenuto, prijelazni rok još nije službeno počeo tako da se mogućim izostancima i dolascima nećemo okretati previše. Nastavak natjecanja donosi nove izazove, a glavni cilj bit će osigurati ostanak u ligi što je prije moguće.



– Pripreme za nastavak sezone počinju već sljedećeg tjedna. Trenirat će se puno, uigravat ćemo se kroz nekoliko pripremnih utakmica, a cilj nam je igrati bolji i ljepši nogomet te doći do sredine tablice kako bi ostanak osigurali što prije. Dobra okolnost je ta što nam nitko nije previše ”pobjegao”. Do osmog mjesta dijeli nas samo pet bodova, a smatram da u ovom dijelu sezone imamo i puno povoljniji raspored. Svi glavni konkurenti dolaze ovdje u Suhopolje, a mi ćemo pokazati da kod nas nitko neće doći lako do bodova, kako je to bio slučaj i na jesen- optimističan je pred Spudić pred nastavak sezone.

Suhopolje je tako prvi dio završilo na pretposljednjem mjestu s 11 osvojenih bodova, no moglo je biti i bolje da đurđevački Graničar nije ”dobio” tri boda za zelenim stolom u utakmici protiv Mladosti iz Kloštra. Grofovi su ujedno druga najmlađa momčad lige (prosjek: 22,69 godina) što im sigurno pruža mogućnost da se u proljeće ostvare što bolji rezultati, pogotovo uz spomenute povratnike u momčad i pojačanja koja se planiraju. Prvi susret odigrat će na svom terenu protiv Graničara iz Legrada, a točan termin, kao i satnica odigravanja ove utakmice, bit će poznata naknadno.

