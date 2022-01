Nakon vrtićaraca na ledu i odrasli: U Osijeku počinje škola klizanja za starije od 30 godina

- PROMO -

Nakon što su školu klizanja završili mali vrtićarci, na red su došli i odrasli kojima se sada pruža jedinstvena prilika da nauče samostalno uživati u klizačkim radostima. Naime, Sokol centar pokreće školu klizanja za odrasle od 17. od 24. siječnja, a na trodnevnu obuku mogu se prijaviti stariji od 30 godina.

Kako poručuju organizatori, klizanje je odlična aktivnost za svaku dobnu skupinu, stoga nikada nije kasno postati dobar klizač.

– Bit će to odlična prilika za sve one koji do sada nisu naučili klizati, da uz trenere savladaju vještinu klizanja te ponosno i zadovoljno samostalno stanu na led. Klizalište u Osijeku sa svojih 1.500 četvornih metara ledene površine najveće je klizalište u regiji i što veći broj djece i odraslih nauči klizati, više će biti onih koji će u zimskim mjesecima uživati u klizačkom sportu te aktivno i sportski živjeti tijekom cijele godine, a što nam i je jedan od temeljnih ciljeva – istaknuo je Vladimir Mađarević, direktor Sokol centra.

Na raspolaganju su dva termina; za prvu grupu od 17. do 19. siječnja, a za drugu od 24. do 26. siječnja.

Treninzi će se održavati tijekom tri dana (od ponedjeljka do srijede) i to u terminu od 21 do 22 sata. Kotizacija iznosi 200 kuna, a uključuje školu klizanja tri dana uz vodstvo instruktora, ulaznice i najam klizaljki.

Prijave su dostupne OVDJE, a dodatne informacije o programu moguće je dobiti na broj 099/ 536 4752 (poziv/SMS/Viber/WhatsApp).

Dodajmo još kako svake subote tijekom siječnja (15., 22. i 29. siječnja) od 9.20 do 10.20 sati Osječani mogu besplatno klizati, a što uključuje besplatan ulaz i najam klizaljki.

(www.icv.hr, tj)