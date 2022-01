Feričanačka Udruga “Prijateljstvo” i dalje prikuplja sredstva za kombi vozilo: Služit će za dovoz i odvoz djece, učenika i učenika s teškoćama

- PROMO -

Udruga učenika, mladih i učenika s teškoćama “Prijateljstvo” Feričanci nastavlja s prikupljanjem sredstava za kupnju kombi vozila za potrebe rada udruge. Prijateljstvo je do sada prikupilo veći dio sredstava, no još ipak nedostaje.

-Do sada smo prikupili 40.690 kuna, od potrebnih 65.000 kuna, za kupnju kombi vozila za dovoz i odvoz djece, učenika i učenika s teškoćama u svega nekoliko mjeseci. Zahvaljujemo svima na donacijama i pomoći, to nam zaista puno znači. Preostalo je prikupiti još 24.310 kuna i svaka donacija puno znači u procesu prikupljanja i zato i ovim putem pozivamo sve one koji mogu pomoći da nam se jave. Nadamo se kako ćemo u što skorijem roku prikupiti potreban iznos za kupnju kombi vozila koje će puno pomoći u provođenju aktivnosti ove naše udruge – kaže predsjednik “Prijateljstva” Alen Dado.

Za sve koji žele pomoći, financijsku donaciju mogu uplatiti na račun Udruge: Udruga “Prijateljstvo” – Feričanci, Dore Pejačević 76, Model: 00 Poziv na broj: 2022, Opis: Donacija za kombi vozilo (Za uplate iz inozemstva) – SWIFT CODE: PBZGHR2X Račun: HR8923400091110804021

(www.icv.hr, vg)