ČUDESNI RAFA U SUZAMA! Strašan tenis 35-godišnjeg Nadala u finalu AO: Vratio se “iz mrtvih” i slomio Medvedeva nakon petosatne drame

- PROMO -

Nevjerojatnim preokretom u nedjeljnom finalu Australian Opena 35-godišnji Španjolac Rafael Nadal postao je prvi tenisač u povijesti koji je došao do 21 pojedinačnog naslova na Grand Slam turnirima svladavši drugog tenisača svijeta 25-godišnjeg Rusa Danila Medvjedeva sa 2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4, 7-5 nakon pet sati i 24 minuta igre u Rod Laver Areni. Đokovićevi navijači nadali su se da će Nadal ili Medvedev kiksati budući da su mu izravna konkurencija. Rus ga je ovako mogao prestići na ATP listi, ali Nadal je stigao do svoga 21. Grand Slama, jednog više od Federera i Đokovića. Nadal se tako za jedan naslov odvojio od Rogera Federera i Novaka Đokovića s kojima je do danas bio surekorder s osvojenih 20 trofeja na najznačajnija četiri teniska turnira – piše vecernji.hr.

Federera ove godine nije bilo u Melbourne Parku jer se oporavlja od operacija na koljenu, a Đokoviću je bilo onemogučeno da se bori za svoj deseti naslov na Australian Openu, jer nije bio cijepljen protiv Covida-19 te nije ispunio kriterije federalnih vlasti za ulazak na tlo Australije. Nakon dva seta i maratonske 84-minutne druge dionice činilo se da će Danil Medvjedev napraviti nešto što nijedan od trojice spomenutih velika nije uspio i postati prvi tenisač u Open eri (1969.) koji je nakon premijernog Grand Slam naslova drugi osvojio već na sljedećem turniru iz ove serije.

Naime, Rus je u Melbourne stigao kao aktualni pobjednik US Opena, gdje je u rujanskom finalu pobijedio Novaka Đokovića i tako spriječio srbijanskog tenisača da postane prvi nakon Roda Lavera (1969.) koji je u istoj kalendarskoj osvojio četiri najveća teniska turnira na svijetu, te prvi u povijesti sa 21 pojedinačnim Grand Slam naslovom. No, iako je imao prednost od 2-0 u setovima, a u drugoj dionici dvaput nadoknadio ‘break’ zaostatka, trenutačno drugi tenisač svijeta je poražen u svom drugom uzastopnom finalu i nije uspio uzvratiti Nadalu za poraz u svom premijernom Grand Slam finalu, na US Openu 2019., kad se nakon zaostatka od 0-2 u setovima dovukao do petog, ali ga i tada, kao i u nedjelju u Melbourne Parku – izgubio.

Nošen gromoglasnom podrškom s tribina Rod Laver Arene, Nadal je za četvrtu uzastopnu pobjedu u mečevima s Medvjedevim po četvrti put u karijeri okrenuo zaostatak od 0-2 u setovima, a prvi je put to učinio u finalu Grand Slam turnira. I sve to u 36. godini, čime je postao četvrtim najstarijim pobjednikom u povijesti Australian Opena. Za razliku od drugog seta, u kojem je dvaput imao ‘break’ prednosti, i dva ‘mini-breaka’ u odlučujućem gemu, ali nije došao do set-lopte, kad je dobio priliku za produžetak finala Nadal nije ponovio pogrešku. Servis za treći set je odradio savršeno, bez izgubljenog poena te nakon tri sata i deset minuta igre smanjio zaostatak u setovima na 1-2.

U dramatičnom raspletu 62-minutnog četvrtog seta, samo minutu prije ponoći po lokalnom vremenu, 35-godišnji Španjolac je dramu ovog finala doveo do vrhunca. Nadal je prvi došao do ‘breaka’ i poveo sa 2-1, da bi već u sljedećem gemu izgubio stečenu prednost. Uslijedio je 12-minutni gem u kojem je Medvjedev spasio šest ‘break-lopti’, ali ne i sedmu, kad je neobranjiv bekend pasing Španjolcu donio novu prednost. Rus je u osmom gemu propustio 15-40, dvije prilike za izjednačenje na 4-4, a već u sljedećem morao spašavati set-loptu. Uspio je natjerati Nadala na još jedan servis-gem, u kojem 35-godišnji Španjolac, baš kao i u trećem setu, nije napravio pogrešan korak i bez izgubljenog poena odveo meč u peti set.

Činilo se da je Nadal peti set prelomio u petom i šestom gemu. U petom je po šesti put u meču slomio suparnikov servis, a u šestom nakon 16 minuta borbe spasio tri ‘break-lopte’ i došao do vodstva od 4-2. Nakon pet sati i deset minuta uzbudljivog, dramatičnog i kvalitetom tenisa odličnog finala, Nadal je dobio priliku servirati za naslov na jedinom Grand Slam turniru koji je osvojio samo jednom, 2009., a nakon toga izgubio četiri preostala finala. Osvojio je prva dva poena i došao na dva poena od naslova, da bi nakon promašenog forhenda svojom petom dvostrukom pogreškom u meču vratio Medvjedeva do 30-30. Rus je osjetio priliku, agresivnim udarcima izbacio Nadala s terena i smečirao za još jednu ‘break-loptu’.

Ono što nije uspio u toliko prilika prije nje, 25-godišnji Rus je napravio kad je bio suočen s porazom. Dočekao je Nadalovu pogrešku i u novom dramatskom zapletu izjednačio na 5-5. Preokretima u ovom meču kao da nije bilo kraja, jer je Nadal već u sljedećem gemu dobio nove prilike za ‘break’. Prve dvije je Medvjedev riješio, ali ne i treću, kad je forhendom promašio teren i Španjolcu dao drugu priliku da se domogne drugog naslova na Australian Openu. Ovoga puta pogreške nije bilo. Dvaput je prisilio Medvjedeva na pogreške, zabio tek treći as u meču i došao do tri meč-lopte. Trebala mu je samo jedna. Nakon pet sati i 24 minute, kad se lopta zakoprcala u mreži na strani njegovog suparnika, Nadal je u nevjerici pogledao prema svojim najbližim suradnicima s ogromnim smješkom na licu, ni sam ne vjerujući da je uspio preokrenuti takav zaostatak protiv drugog tenisača svijeta u drugom najdužem Grand Slam finalu u povijesti.

Nevjerojatni borac iz Manacora za naslov u Melbourneu zaradio je 2.875.000 australskih dolara (oko 13,57 milijuna kuna), 2000 ATP bodova i još jedan argument više svojim zagovornicima u vječitim raspravama tko je najveći ili najuspješniji tenisač svih vremena. (www.vecernji.hr, foto: screenshot)