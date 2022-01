Buran vikend za osječku policiju: Zaplijenjeno 170 kilograma ilegalnog duhana

- PROMO -

U protekla 24 sata na području PU osječko-baranjske evidentirana su četiri kaznena djela, među kojima su nedozvoljena trgovina i dvije teške krađe.

Kako su izvijestili iz osječke policije, dovršenim kriminalističkim istraživanjem, sumnja se da su 43-godišnjakinja, 32-godišnji i 24-godišnji hrvatski državljani počinili kazneno djelo nedozvoljene trgovine, te je jučer (nedjelja) temeljem naloga suda, pretraženo više osobnih automobila, domova i drugih prostorija s područja Osijeka i Baranje. Prilikom pretrage pronađeno je i oduzeto više od 170 kilograma duhana bez nadzornih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske, namijenjenih za daljnju prodaju. Nadležnom državnom odvjetništvu protiv troje počinitelja podnesene su kaznene prijave.

Djelo teške krađe dogodilo se u subotu u večernjim satima u Podravskim Podgajcima kada je nepoznati počinitelj nezamijećeno ušao u obiteljsku kuću, vlasništvo 71-godišnjeg hrvatskog državljanina i ukrao novac, nakit i zidnu sliku. Vlasniku je počinjena materijalna šteta više od 10 tisuća kuna.

Još jedna krađa se dogodila jučer kada je pod okriljem noći, u Belom Manastiru nepoznati počinitelj provalio u trgovinu iz koje je ukrao novac i mobitel. Pravnoj osobi počinjena je materijalna šteta oko 1.500 kuna. Policija je nadležnom državnom odvjetništvu podnijela kaznenu prijavu i nastavlja traganje za nepoznatim počiniteljem.

-Naša iskustva govore da provalnici dobro znaju kada u Vašem domu nema nikoga. Provalne krađe su najrasprostranjeniji oblik teških krađa, pomno se planiraju i odabiru objekti koji su slabo zaštićeni i u kojima se nalaze vrijedna roba i novac – istaknuo je u priopćenju glasnogovornik Zoran Kon, te podsjetio je na osnovne metode zaštite od provala poput zaključavanja vrata, ne ostavljanja ključa ispod otirača, objava na društvenim mrežama i drugim radnjama opreznog postupanja.

I osječka prometna policija imala je u protekla 24 sata “pune ruke posla”

Od 14. do 16. siječnja na području Policijske uprave osječko-baranjske u prometu je zaustavljeno 19 vozača, od kojih 16 vozača osobnog automobila, dva vozača bicikla i vozač mopeda, a koji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi te se jedan vozač osobnog automobila odbio alkotestirati. Evidentirana su još 223 prekršaja od kojih: 108 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 30 prekršaja nekorištenje sigurnosnog pojasa, 29 prekršaja nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 3 prekršaja upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, dva prekršaja upravljanje neregistriranim vozilom i 51 ostali prekršaji.

Najveća prisutnost alkohola evidentirana je 14. siječnja, u 23,10 sati, na graničnom prijelazu u Donjem Miholjcu, gdje je u prometu zaustavljen osobni automobil s kojim je upravljao 24-godišnji hrvatski državljanin iz Zvonimirovca. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi od 2,59 grama po kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.

U 20,25 sati, u Osijeku, u Ulici Sv. L. B. Mandića, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba lako tjelesno ozlijeđena. Vozač osobnog automobila 66-godišnji hrvatski državljanin iz Briješća je zbog neprilagođene brzine sletio s kolnika te mu je evidentirana prisutnost alkohola u krvi od 1,21 grama po kilogramu.

U subotu, 15. siječnja, u 2,45 sati, u Đakovu, u nadzoru prometa zaustavljen je osobni automobil s kojim je prije stjecanja prava na upravljanje, upravljao 20-godišnji hrvatski državljanin iz Đakova. Vozač je unazad tri godine dvaput pravomoćno presuđen za upravljanje motornim vozilima prije stjecanja prava na upravljanje te je uhićen i privremeno mu je oduzeto vozilo sa kojim je upravljao. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima “B” kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.

U 6 sati, u Aljmašu, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba teško tjelesno ozlijeđena. Vozač osobnog automobila 21-godišnji hrvatski državljanin iz Laslova, je zbog neprilagođene brzine sletio s kolnika te mu je evidentirana prisutnost alkohola u krvi od 1,05 grama po kilogramu. Prijeti mu maksimalna novčana kazna u iznosu do 17.500 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 negativna prekršajna boda.

Jučer, 16. siječnja, u 15,25 sati, u Kućancima, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Vozač osobnog automobila 38-godišnji hrvatski državljanin iz Šljivoševaca je zbog nepropisnog kretanja vozilom po kolniku udario u vozilo koje se kretalo iz suprotnog smjera te mu je evidentirana prisutnost alkohola u krvi od 1,06 grama po kilogramu. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 16.300 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima “B” kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 negativna prekršajna boda.

(www.icv.hr, tj, PU osječko-baranjska)