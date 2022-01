Čuvarica sopjanskog tradicijskog ruha Marica Grgić duge zimske noći krati za tkalačkim stanom

- PROMO -

Na tkalačkom stanu Marice Grgić iz Sopja u dugim zimskim noćima nastaju starinski suveniri neprocjenjive vrijednosti, a nju slobodno možemo nazvati čuvaricom folklorne baštine tog tradicijskim vrijednostima bogatog kraja uz rijeku Dravu.

Marica, po zanimanju krojačica, vještinu rada na tkalačkom stanu naučila je gledajući majku i baku, a izrađuje, kako kaže, peškire i stolnjake autentične za to podneblje.

– To radim zato što jako volim te naše običaje i pokušavam ih oteti od zaborava. Prije, u vremenu moje bake tkalo se od svega i svačega. Manje imućni su većinom tkali predmete od konoplje, a oni imućniji su kupovali, kako su zvali mašinsku finiju pređu.

Tkalačko ruho nekada se koristilo u razne namjene, a Marica ga koristi i danas.

– Nije nekada bilo posuda za kruh kao danas, već se kruh zamotavao u stolnjak i tako se čuvao. Ja i danas za želju znam ispeći domaći kruh i kao nekada ga zamotam u stolnjak ili krpu, koji služe samo za tu svrhu.

Svoje rukotvorine Marica čuva u ormaru, na sigurnom.

– Na mogu se ja s tim rastati. Ja to što izradim čuvam, to mogu dati samo svojoj djeci i nekome baš ‘ko mi je drag, jednostavno uživam u tome, jako to volim i tako čuvam sjećanje na svoju baku, mamu…, najviše želim da to ostane, da se ne zaboravi.

Sjeća se Marica kako je kao dijete dok baka snovala, a ona je sjedila na snovači, napravi za namatanje pamučne pređe, i vozila se na njoj, kao na vrtuljku.

– Kad se sada spomene konoplja, odmah se misli na drogu, a nekad je bila i krpa, i stolnjak, i na što si legao, i čime si se pokrio, i što si obukao… Ovi predmeti se danas koriste u svečanostima kao ukras, a ne u svakodnevnoj upotrebi.

U Sopju, zgradi bivše Općine, uređuje se Centar kulture, gdje će sopjanska kulturna baština i narodni običaji dobit će svoje novo mjesto, a zasigurno će tu biti izložene i rukotvorine Marice Grgić.

– Više-manje u okolici svi znaju da je općina Sopje poznata po svojoj kulturnoj baštini i narodnim običajima te smo došli na ideju da zgradu bivše Općine prenamijenimo u Centar kulture pošto je dugi niz godina zjapila prazna, i da je tako spasimo od potpunog devastiranja. Kada se završi, u ovoj će se zgradi nalaziti dvije konferencijske sale, zatim prostorija s izloženim narodnim nošnjama naše općine i mjesta Sopje, kao i rukotvorine gdje će svoje mjesto naći i predmeti gospođe Marice koja ih ljubomorno čuva od zaborava – rekao je općinski načelnik Berislav Androš.

Marica skuplja i stare prsluke, oplećke i druge dijelove narodne nošnje, vrijedne predmete otete od zaborava.

(www.icv.hr, adf, Plava TV)