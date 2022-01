Dobre vijesti za ljubitelje zimskih radosti: Virovitičko-podravska županija će se ponovno zabijeliti

- PROMO -

Virovitica se jutros probudila na 0°C, Slatina na -0,2°C i Bilogora na -1,9°C. Moglo bi se reći da su to ugodne zimske temperature ako uzmemo u obzir da je 2017. godine na današnji dan jutro bilo puno hladnije. Slatina se tada budila na „ledenih“ -20,4°C, a Virovitica na -17°C.

No, prošle, 2021. godine uz jak jugozapadni vjetar od 55 km/h u najtoplijem dijelu dana mjerili smo proljetnih 14,2°C.

Današnji dan obilježit će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Zadržat će se suho vrijeme, uz izmjenu sunca i oblaka. Očekivane najviše temperature zraka na području Virovitičko-podravske županije su od -1°C ili koji stupanj niže na Papuku, do 4°C.

Tijekom subote i nedjelje očekujemo nestabilnije i hladnije vrijeme te povremene oborine, uglavnom u obliku snijega. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadnih i sjevernih smjerova. Jutarnje temperature zraka od -5°C do -2°C. Najviše dnevne od 0°C do 3 °C.

Do kraja tjedna očekujemo dekorativan snježni pokrivač u većem dijelu Virovitičko-podravske županije. Vjerojatnije tijekom noći sa subote na nedjelju te tijekom nedjelje u prvom dijelu dana. Očekivani snježni pokrivač je 2-10 cm.

Tjedan pred nama donosi postupan porast temperature zraka, osobito u drugoj polovici tjedna. Povremen snijeg moguć je početkom tjedna, ali gdje koja pahuljica. Najhladniji dan će biti ponedjeljak, kada ćemo imati studeni dan. Jutarnje temperature zraka od -7°C, ili koji stupanj niže, do 0°C krajem tjedna. Najviše dnevne od 3°C do 6°C.

