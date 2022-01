Donosimo ovotjednu vremensku prognozu: Evo kakav nas tjedan čeka

- PROMO -

Tjedan pred nama u potpunosti će odgovarati zimskom razdoblju u kojemu se nalazimo. Virovitica se jutros budila na 0°C, Slatina 0,2°C i Bilogora na -0,4°C. Danas tijekom dana na području Virovitičko-podravske županije očekujemo temperature zraka između 6 i 8°C. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadnih smjerova. Do kraja dana, te u noći s ponedjeljka na utorak očekujemo mjestimične slabe oborine na granici kiše i snijega. Zbog niskih temperatura zraka moguća je poledica.

Tijekom utorka i srijede će se zadržati suho, ali postupno hladnije. Od četvrtka te osobito u dane vikenda očekujemo povremene oborine, kišu, susnježicu i snijeg. Vjetar sjevernih smjerova. Jutarnje temperature zraka od -6°C do 0°C, a najviše dnevne 0°C do 6°C. U jutarnjim satima očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu. Do kraja tjedna će se na području Virovitičko-podravske županije ponegdje formirati i tanji snježni pokrivač. Osobito na Papuku.

